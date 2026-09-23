Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Телеком Мобильная связь
|

К концу лета 2026 г. мошенники почти втрое усилили активность в Волгоградской области

МТС проанализировала мошеннические звонки жителям Волгоградской области за летний сезон 2026 г. За это время «Защитник» от МТС выявил и заблокировал более 3,5 млн звонков злоумышленников. К концу лета 2026 г. мошенники почти втрое усилили активность в регионе. Чаще всего мошенники представлялись сотрудниками пенсионных и социальных служб – на такие сценарии пришлось 13% всех выявленных мошеннических звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На втором месте оказались звонки от имени операторов связи – 11%, далее следуют коммунальные службы, а также почта, службы доставки и маркетплейсы – по 9,8%. В топ-5 также вошли звонки якобы от коллекторов и по вопросам задолженности – 8,4%. При этом активность злоумышленников заметно менялась в течение лета – на август пришлось пиковое число звонков, за три месяца показатель увеличился почти 2,8 раз.

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении
Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении Цифровизация

«Мошенники хорошо чувствуют сезонные изменения в жизни людей и подстраивают под них свои сценарии. Конец лета – период, когда одновременно меняется привычный ритм семьи: начинается учебный год, появляются новые расходы и организационные вопросы, люди возвращаются из отпусков. На этом фоне звонок от якобы социальной службы, оператора связи или коммунальной организации может показаться вполне естественным. Поэтому особенно важно не торопиться выполнять просьбы незнакомцев по телефону и самостоятельно проверять информацию через официальные каналы», – сказала директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

При этом общее количество нежелательных звонков, заблокированных «МТС Защитником» в Волгоградской области летом 2026 г., оказалось примерно на 5% ниже, чем за аналогичный период 2025 г. Это показывает, что при снижении общего объема нежелательных вызовов мошенники продолжают активно менять поводы для звонков и подстраивать их под актуальную повестку. Среди других распространенных категорий нежелательных звонков в регионе летом были предложения банковских и финансовых услуг, звонки по задолженностям, реклама и опросы, предложения товаров и услуг, а также юридическая тематика.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Западные гиганты судятся с VMware из-за лицензионной политики, — риски растут и для российских компаний

Китай попытался перехватить контроль над ИИ у США

Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла

В условиях блокировок звонков мошенники придумали схему, при которой граждане звонят им сами

Платежное мошенничество при приеме платежей (эквайринге): три схемы, которые обходят классическую защиту

Украдены данные всех сотрудников ФБР. Виновата в этом Oracle

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще