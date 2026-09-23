Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения Искусственный интеллект
|

Калужская область начала применение ИИ для поиска пропавших

Компания NtechLab внедрила видеоаналитику на базе искусственного интеллекта в Калужской области. ИИ поможет правоохранительным органам выявлять преступников, находящихся в розыске, а также потерявшихся или пропавших людей. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Нейросеть функционирует в составе АПК «Безопасный город», ИИ обрабатывает видеопотоки с городских камер и за долю секунд выявляет необходимого человека. Точность распознавания лиц составляет более 99,9%. Сейчас к такой видеоаналитике подключены десятки камер на основных улицах Калуги, в парках и скверах.

Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении
Максим Захаренко, «Облакотека»: Облако открывает регионам доступ к ускорителям для ИИ в госуправлении Цифровизация

В будущем планируется расширить работу системы, также рассматривается возможность внедрения видеоаналитики для распознавания автомобильных номеров. Это даст возможность за секунды выявлять в автомобильном потоке автомобили, которые были замечены на месте преступления, находятся в розыске или угоне.

Решения NtechLab по распознаванию лиц работают в крупных российских регионах, в том числе в Нижегородской, Новосибирской и Самарской областях, а также в Ямало-Ненецком автономном округе и СКФО. Ранее NtechLab также запустила первые проекты в Калужской области – в 2025 г. ИИ стал применяться в первом российском наукограде Обнинске.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Западные гиганты судятся с VMware из-за лицензионной политики, — риски растут и для российских компаний

Китай попытался перехватить контроль над ИИ у США

Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла

В условиях блокировок звонков мошенники придумали схему, при которой граждане звонят им сами

Платежное мошенничество при приеме платежей (эквайринге): три схемы, которые обходят классическую защиту

Украдены данные всех сотрудников ФБР. Виновата в этом Oracle

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще