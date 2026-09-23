МТС назвала топ нежелательных звонков на Камчатке

МТС с помощью сервиса «Защитник» проанализировала количество и тематику нежелательных звонков жителям Камчатского края в июне–августе 2026 г. За три месяца в регионе было заблокировано почти 2,4 млн вызовов. Пик активности пришелся на июль и август. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Почти каждый пятый нежелательный звонок в регионе - реклама и телемаркетинг (18,98%). На втором месте предложения юридических услуг (11,45%), на третьем - звонки от имени почты, служб доставки и маркетплейсов (7,95%). Далее идут пенсионные и социальные службы (6,57%), коммунальные услуги и госорганы (по 5,68%).

Аналитики МТС также изучили самые популярные мошеннические схемы этим летом. Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками Социального фонда, налоговой службы и юридическими компаниями. Реже всего мошенники звонили якобы из Росреестра, и от дежурного врача.

«В Петропавловске-Камчатском этим летом жителям поступило почти на 300 тысяч нежелательных звонков меньше, чем годом ранее, а по краю их количество снизилось на 6%. В основе умные алгоритмы «Защитника»: он оценивает входящий вызов в момент соединения и умеет подать абоненту сигнал прямо во время разговора, поэтому многие подозрительные вызовы до человека уже не доходят. Но телефонные аферисты переписывают сценарии буквально каждую неделю, поэтому очень важно вводить в привычку обсуждать такие звонки: объясните родителям и старшим родственникам, что любая просьба продиктовать код или перевести деньги - это обман, кем бы ни представлялся собеседник», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.