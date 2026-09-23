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Петербургский бизнес — второй в стране по инвестициям в резервное копирование

MWS Cloud, входящая в МТС Web Services, проанализировала спрос на резервное копирование у российских компаний во II квартале 2026 г. По размеру инвестиций в решения для хранения данных в облаке бизнес Санкт-Петербурга занял второе место в стране. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Эксперты отмечают, у бизнеса Санкт-Петербурга и Ленинградской области традиционно высокий спрос на технологии для резервного копирования и безопасного хранения данных (бэкап). По количеству компаний, использующих такие решения, Северная столица занимает четвертое место в федеральном рейтинге. По данным исследования, чаще всего инвестируют в бэкап предприятия обрабатывающей промышленности, научно-технические организации, ИТ-сектор.

«Петербургский бизнес демонстрирует зрелый подход к управлению данными: компании переходят от локальных хранилищ к гибким облачным решениям. Преимущество таких решений — масштабируемость без капитальных затрат на собственное «железо». Технологии MWS Cloud позволяют автоматизировать защиту критической инфраструктуры — от баз данных до сложных приложений — обеспечивая высокую скорость восстановления данных. Это создает надежный технологический фундамент для цифровой трансформации северо-западных компаний», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

Кроме Санкт-Петербурга лидером по использованию резервного копирования в Северо-Западном федеральном округе стала Вологодская область.

Резервное копирование (бэкап) — создание копии данных и их хранение на защищенном облачном ресурсе. Технология позволяет компаниям быстро восстановить критически важную информацию во время непредвиденных ситуаций: кибератак или случайного удаления файлов, сводя к минимуму операционные и финансовые риски.

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