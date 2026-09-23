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Приморье лидирует по количеству компаний, использующих резервное копирование

Компания МТС проанализировала потребление услуг резервного копирования российскими компаниями во II квартале 2026 г. Приморский край занял первое место на Дальнем Востоке по потреблению сервиса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За год количество компаний, пользующихся резервным копированием в Приморском крае, выросло в 1,1 раза. По объему потребления регион стал лидером на Дальнем Востоке и занял пятое место в стране. А по числу компаний, использующих сервис, Приморье вошло в топ-3 в России.

По данным аналитиков, среди отраслей в регионе наиболее заметный рост потребления зафиксирован в оптовой торговле и продаже автотранспорта - более чем в девять раз за год. Также заметный прирост показали обрабатывающая промышленность и логистика – плюс 20% год к году. Наибольший объем потребления сервиса в регионе формируют сфера торговли, профессиональные, научные и технические услуги и транспорт.

«Ежегодно мы фиксируем рост спроса на облачные решения среди предприятий Приморского края и всего Дальнего Востока. При этом, резервное копирование остается одной из самых популярных услуг. Чаще всего приморские компании создают в облаке резервные копии серверов, операционных систем, баз данных и приложений. Это позволяет компаниям сохранять критически важные данные в облаке, а при повреждении или потере исходной информации, легко восстанавливать ее в виртуальной инфраструктуре MWS Cloud», - отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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