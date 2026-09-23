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Решения «Боцман» SE и R-Vision VM подтвердили технологическую совместимость

Компании «Платформа Боцман» (входит в «Группу Астра») и R-Vision подтвердили технологическую совместимость платформы контейнеризации «Боцман» SE и системы управления уязвимостями R-Vision VM. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

В ходе испытаний специалисты компаний проверили развертывание и работу системы управления уязвимостями в Kubernetes-среде, выполнение основных сценариев сканирования и управления уязвимостями, масштабирование компонентов при увеличении нагрузки, а также восстановление системы при перезапуске отдельных компонентов.

Подтвержденная совместимость «Боцман» SE и R-Vision VM снижает технологические риски при внедрении и позволяет сократить сроки запуска за счет проверенной конфигурации: заказчику не требуется самостоятельно тестировать взаимодействие решений и выполнять дополнительные доработки. Кроме того, связка позволяет сформировать единый технологический стек на базе отечественных решений, что особенно актуально для проектов импортозамещения и упрощает дальнейшую эксплуатацию и поддержку инфраструктуры.

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«Сегодня для заказчиков задача импортозамещения уже не сводится к замене отдельных зарубежных продуктов на отечественные аналоги. Важно, чтобы решения могли работать вместе и формировать устойчивую технологическую среду. Подтвержденная совместимость R-Vision VM и «Боцман» SE обеспечивает возможность развертывания R-Vision VM на отечественной платформе контейнеризации. Такой подход помогает снизить риски при построении и развитии инфраструктуры и делает внедрение отечественных решений более предсказуемым», — отметил Андрей Селиванов, руководитель продукта R-Vision VM.

«Размещение R-Vision VM в сертифицированной среде "Боцман" — это закономерный шаг в развитии доверенной отечественной ИТ-инфраструктуры. Теперь еще одно крупное отечественное ИБ-решение официально совместимо с нашей сертифицированной контейнерной платформой. Это расширяет экосистему доверенных решений и дает заказчикам возможность использовать R-Vision VM в доверенной контейнерной инфраструктуре. В результате упрощается эксплуатация, повышается управляемость и появляется возможность задействовать единую контейнерную среду для размещения критичных ИБ-сервисов», — сказал Артем Кижменев, руководитель продуктового направления платформы «Боцман».

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