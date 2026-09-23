С января по август 2026 г. телеком-отрасль, финансовая сфера и ритейл стали главными целями хакеров в России

Аналитический центр компании StormWall, специализирующейся на разработке решений по защите бизнеса от кибератак, провел исследование, направленное на изучение природы и динамики DDoS-атак в России с января по август 2026 г.. В ходе исследования эксперты определили, что с января по август 2026 г. количество DDoS-атак на российские компании выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

Кроме того, специалисты определили индустрии, которые больше всего пострадали от DDoS-атак в России в это время. Эксперты StormWall выявили, что в топ-3 самых атакуемых отраслей вошли телекоммуникационная отрасль, финансовая сфера и ритейл. Также DDoS-атаки были направлены на развлекательную сферу, образовательный сектор, нефтяную отрасль, логистическую сферу и производственную отрасль. Для анализа были использованы данные клиентов компании StormWall.

По результатам исследования, доля атак, направленных на телеком-сферу составила 31% от общего числа всех DDoS-инцидентов в России с января по август 2026 г.. Вот уже второй год хакеры активно атакуют операторов связи, интернет-, хостинг и облачных провайдеров, используя слабые места в инфраструктуре компаний. Мощность ряда инцидентов превышала 3 Тбит/с. Крупные холдинги уже давно применяют профессиональные решения по защите от DDoS-атак, поэтому успешно противостоят действиям злоумышленников. Однако, региональным телеком-компаниям в последнее время приходится трудно. В августе 2026 г. хакеры организовали волну особенно мощных DDoS-атак на региональных интернет- и хостинг-провайдеров, пытаясь нарушить их работу.

Финансовая отрасль стала в этом году одной из главных мишеней злоумышленников. С января по август 2026 г. доля атак на финансовую сферу составила 19% от общего количества всех выявленных инцидентов. Большинство атак на финансовые организации были осуществлены киберпреступниками во II квартале 2026 г. В основном хакеры атаковали банки и платежные системы, пытаясь нарушить работу финансовых онлайн-сервисов. По данным StormWall, мощность инцидентов часто превышала 2 Тбит/с. Некоторые атаки длились в течение нескольких часов, и в это время онлайн-сервисы банков были недоступны, и пользователи не могли осуществлять онлайн-платежи.

Ритейл часто становится целью злоумышленников в России. С января по август 2026 г. хакеры регулярно запускали DDoS-атаки на российских ритейлеров, используя современные ботнеты, многовекторные DDoS-атаки и ковровые бомбардировки. В данный период DDoS-атаки, направленные на сферу электронной коммерции, заняли 14% от общего числа всех подобных инцидентов в России. Большинство атак было запущено на интернет-магазины одежды (34% от числа всех атак на ритейлеров), техники (22%), косметики (18%), мебели (16%) и товаров для дома (8%) и остальные онлайн-магазины (2%). В результате DDoS-атак некоторые онлайн-магазины были недоступны в течение нескольких часов и понесли серьезные финансовые потери.

Эксперты StormWall определили, что с января по август 2026 г. доля атак на развлекательную отрасль составила 11%, на образовательный сектор 8%, на нефтяную сферу 6%, на логистическую отрасль 5%, на производственный сектор 4% от общего числа всех выявленных DDoS-инцидентов. Атаки на другие отрасли составили только 2% от общего числа инцидентов.

«В этом году количество DDoS-атак в России продолжает стремительно расти, и хакеры используют наиболее эффективные инструменты для запуска DDoS-атак. Самая большая проблема для бизнеса в настоящее время - высокий уровень мощности DDoS-инцидентов. Мощные DDoS-атаки являются серьезной угрозой для организаций, они могут нарушить работу инфраструктуры компаний, а также сделать сайты и онлайн-сервисы организаций недоступными в течение длительного времени. Для многих компаний последствия мощных DDoS-атак могут стать катастрофическими. Мы рекомендуем использовать профессиональные решения, которые помогут отразить даже самые мощные атаки свыше 3 Тбит/с», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.