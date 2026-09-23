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Тюменские компании стали на 10% больше инвестировать в резервное копирование данных

МТС проанализировала потребление услуг резервного копирования российскими компаниями во II квартале 2026 г. В Тюменской области инвестиции со стороны бизнеса в сервис облачного бэкапа выросли на 10 % год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным MWS Cloud, наибольший объем потребления резервного копирования в Тюменской области показало строительство. Также данная сфера является лидером по числу компаний среди всех отраслей, которые создают копии данных в облаке для защиты при сбоях, заражении вирусами или DoS-атаках.

Сервисы резервного копирования позволяют компаниям и индивидуальным предпринимателям сохранять данные в облаке. При повреждении или потере исходной информации ее можно восстановить в виртуальной инфраструктуре MWS Cloud или выгрузить на площадку заказчика. Чаще всего в облаке создаются резервные копии серверов, операционных систем, баз данных и приложений.

Другими регионами-лидерами по использованию резервного копирования в Уральском федеральном округе стали Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Челябинская область.

«Тюменский бизнес уделяет большое внимание безопасности собственных ИТ-ресурсов, поскольку данные в современных реалиях — это ключевой актив любой организации. Потеря клиентской базы или бухгалтерских документов из-за технического сбоя или кибератаки может мгновенно парализовать компанию и привести к миллионным убыткам. Резервное копирование данных - это не просто техническая мера, а базовый элемент непрерывности бизнеса и его безопасности. Создавая копии данных в облаке, региональные компании обеспечивают себе цифровую устойчивость, а в случае форс-мажоров восстанавливают ключевые процессы за считанные минуты. Это напрямую влияет на финансовую стабильность компаний, их репутацию и доверие со стороны клиентов», – сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

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