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В Axoft начал работу демостенд «Безопасный конвейер разработки»

Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft запустил демостенд по направлению «Безопасный конвейер разработки». Демостенд даст партнерам Axoft и их заказчикам – разработчикам ПО, крупным телеком-операторам, интернет-магазинам и электронным торговым площадкам, компаниям с приложениями на микросервисной архитектуре – понимание работы конвейера непрерывной интеграции и доставки (CI/CD) с применением ИБ-практик на каждом этапе разработки, познакомит как с решениями в области ИТ, ИБ, сетевой информационной безопасности по отдельности, так и в связке продуктов ИТ/ИБ. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

Новый проект от Axoft позволяет демонстрировать безопасную разработку с применением лучших практик безопасной разработки (DevSecOps), получить связку ИТ/ИБ-продуктов и настроенный конвейер непрерывной интеграции и доставки. Демостенд пополнился продуктами Kaspersky Container Security, GitFlic, Deckhouse Platform, Deckhouse Stronghold, Deckhouse Code, Solar appScreener, Luntry, Hexway Vampy ASOC, PT BlackBox и многими другими решениями. Работа демостенда позволяет визуализировать процесс повышения уровня безопасной разработки.

«Реализация демостенда по направлению «Безопасный конвейер разработки» обусловлена спросом партнеров и заказчиков на ускорение цикла «от идеи до готового приложения», быструю проверку гипотез, закрытие уязвимостей, обновление ПО и безопасное хранение секретов в конвейере непрерывной интеграции и доставки (CI/CD). Также требовалось снизить влияние человеческого фактора за счет автоматизации: внедрения автотестов, сканирования кода, образов и работающего ПО на предмет уязвимостей. «Демостенд «Безопасный конвейер разработки» успешно справляется с этими задачами», – сказал Николай Вяльятага, руководитель направления инфраструктурного ПО управления сервисов и аппаратных систем компании Axoft.

В команде Axoft работают сертифицированные инженеры по продуктам направления с компетенциями демонстрации, пилотирования, внедрения решений. На текущий момент эксперты демостенда фиксируют со стороны партнеров и их заказчиков высокий спрос на сценарий работы по направлению конвейера непрерывной интеграции и доставки с автоматической проверкой кода/приложения на безопасность.

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