Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности Интернет E-commerce Веб-сервисы
|

В ПВЗ Wildberries организованы «островки безопасности»

Wildberries (входит в группу RWB) стала партнером проекта «Островок безопасности»: теперь в пунктах выдачи заказов в Москве и Московской области могут помочь потерявшимся детям и дезориентированным взрослым получить необходимую помощь и вернуться домой. Об этом CNews сообщили представители RWB.

«Островок безопасности» — это социальный проект АНО «Центр поиска пропавших людей», который с 2019 г. реализуется вместе с партнерами при поддержке добровольцев поискового отряда «ЛизаАлерт». Он призван помогать тем, кто не может сам вернуться домой в силу возраста или состояния здоровья, — маленьким детям, пожилым с потерей памяти и людям с особенностями здоровья.

Первыми к проекту присоединились фирменные ПВЗ Wildberries в столичном регионе. Их менеджеры прошли обучение и знают, как действовать в подобных ситуациях. Вместе со специалистами центра реагирования проекта они готовы сделать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность, помочь найти родных потерявшегося человека и вернуть его домой. В дальнейшем программа может быть расширена на партнерские ПВЗ.

По официальным данным, каждый год в России пропадает порядка 200 тыс. людей, значительная часть из которых — дети и пожилые. Чаще всего это происходит именно в многолюдных местах. Благодаря работе «Островка безопасности» эту статистику можно уменьшить, предупреждая пропажи: замечено, что люди, которые не могут вспомнить, как вернуться домой, тянутся к общественным местам, где можно согреться и оказаться в безопасности.

Такие люди заходят внутрь или стоят рядом, но не знают, зачем, и не могут объяснить. Заблудившиеся не знают, кому довериться и куда обратиться за помощью, или даже не понимают, что им нужна помощь. Такой случай может закончиться трагедией, в то время как родные и близкие еще даже не подозревают, что человек пропал. «Островок безопасности» создан именно для помощи людям, оказавшимся в такой ситуации, — заблудившимся и дезориентированным.

На платформе «RWB Участие» можно узнать подробности о проекте «Островок безопасности» и найти ПВЗ, которые в нем участвуют.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

Китай попытался перехватить контроль над ИИ у США

Платежное мошенничество при приеме платежей (эквайринге): три схемы, которые обходят классическую защиту

В условиях блокировок звонков мошенники придумали схему, при которой граждане звонят им сами

Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла

Украдены данные всех сотрудников ФБР. Виновата в этом Oracle

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще