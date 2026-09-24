Летом в ХМАО чаще всего телефонные мошенники звонили от имени социальных служб

ПАО «МТС»проанализировала характер нежелательных звонков в Ханты-Мансийском автономном округе с июня по август 2026 г. Летом каждый восьмой мошеннический звонок был совершен якобы от имени социальных служб. Всего за этот период было заблокировано около 9 млн нежелательных звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным экспертов сервиса «МТС Защитник», мошенники активно совершали звонки от якобы пенсионных и социальных служб – на них пришлось 13% всех вызовов. Еще 11 % составили предложения с маскировкой под рекламу с целью заполучить личные данные или заставить добровольно перевести денежные средства. Злоумышленники активно представлялись сотрудниками служб доставки, почты, маркетплейсов, операторов связи – по 9%. Также в число наиболее распространенных мошеннических сценариев вошли обращения от коммунальных, юридических служб и государственных органов - на каждую из этих категорий пришлось по 7% выявленных звонков.

Наиболее активно жителям ХМАО мошенники звонили в августе: в это время было совершено почти половина всех звонков. Злоумышленники активизировались в конце лета, когда родители и дети постепенно возвращаются к привычному ритму и готовятся к началу учебного года.

«Несмотря на то, что в Ханты-Мансийском автономном округе мы фиксируем некоторое снижение количества нежелательных звонков этим летом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, проблема мошенничества остается по-прежнему актуальной. При этом самой уязвимой категорией людей остаются дети и пенсионеры. Использование искусственного интеллекта в наших защитных сервисах позволяет действовать на опережение: алгоритмы анализируют вызовы по более чем 200 признакам и блокирует угрозу до того, как пользователь успеет их заметить. Внедряя технологии, мы не просто создаем надежный цифровой щит, но и оберегаем людей от финансовых потерь, кражи личных данных и психологического давления со стороны злоумышленников», — сказала директор МТС в ХМАО Ольга Рябченко.