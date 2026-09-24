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МТС: вологодский бизнес занял второе место по потреблению услуг резервного копирования

MWS Cloud, входящая в «МТС Web Services» (MWS), проанализировала спрос российских компаний на резервное копирование во II квартале 2026 г. В Вологодской области объём потребления сервиса вырос в 14 раз год к году. По этому показателю регион занял второе место в Северо-Западном федеральном округе.

При этом количество организаций – пользователей резервного копирования в области за год выросло в 1,5 раза. Наиболее активно облачный бэкап в Вологодской области используют компании из сферы услуг.

Эта отрасль лидирует в регионе как по объёму потребления сервиса, так и по количеству организаций, которые применяют его для хранения и защиты данных.

«Сегодня данные становятся такой же важной частью инфраструктуры компании, как оборудование или производственные мощности. При этом сбой, человеческая ошибка или кибератака могут в один момент нарушить привычные рабочие процессы. Поэтому всё больше компаний заранее продумывают, как быстро восстановить критически важную информацию и продолжить работу. Облачное резервное копирование позволяет выстроить такую защиту без необходимости создавать и постоянно масштабировать собственную инфраструктуру хранения. Рост спроса в Вологодской области показывает, что бизнес всё серьёзнее относится к устойчивости своих цифровых систем», – отметил директор МТС в Вологодской области Владимир Шевердин.

Резервное копирование, или бэкап, – это создание копий данных и их хранение на защищённом облачном ресурсе. Технология позволяет компаниям быстро восстановить критически важную информацию при непредвиденных ситуациях, например кибератаках или случайном удалении файлов, снижая операционные и финансовые риски. В облаке могут храниться резервные копии серверов, операционных систем, баз данных и приложений. При необходимости данные можно восстановить в виртуальной инфраструктуре MWS Cloud или выгрузить на площадку заказчика.

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