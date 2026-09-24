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Потребление резервного копирования в Кировской области выросло в 1,4 раза

МТС совместно с MWS Cloud проанализировали потребление услуг резервного копирования российскими компаниями по итогам первого полугодия 2026 г. Потребление резервного копирования в Кировской области выросло в 1,4 раза год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Число компаний-пользователей сервиса в регионе выросло на 20% год к году. Среди отраслей наибольший объем потребления и число компаний-пользователей обеспечивают оптовая торговля и торговля автотранспортом, а также обрабатывающая промышленность. Наиболее заметный рост потребления показала оптовая торговля и торговля автотранспортом — на 88,7% год к году.

Сервисы резервного копирования MWS Cloud позволяют компаниям и индивидуальным предпринимателям сохранять данные в облаке. При повреждении или потере исходной информации ее можно восстановить в виртуальной инфраструктуре MWS Cloud или выгрузить на площадку заказчика. Обычно в облаке создаются резервные копии серверов, операционных систем, баз данных и приложений.

«Кировский бизнес все чаще выбирает облачные сервисы для хранения данных — это заметно по активности компаний из торговли и промышленности. Для предприятий региона это способ снизить нагрузку на собственную ИТ-инфраструктуру, ведь не нужно покупать и обслуживать собственное оборудование для резервного копирования», — отметил директор МТС в Кировской области Алексей Козин.

Другими регионами-лидерами по использованию резервного копирования в Приволжском федеральном округе стали Нижегородская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Республика Башкортостан, Самарская область, Пермский край.

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