Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности
|

Предприятия обрабатывающей промышленности в лидерах по использованию резервного копирования на Южном Урале

МТС Web Services, входящая в группу МТС, проанализировала спрос на резервное копирование у компаний в Челябинской области и других регионах страны во II квартале 2026 г. Челябинская область заняла третье место на Урале по числу компаний, использующих сервис. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По объему потребления резервного копирования Челябинская область вошла в топ-20 регионов России, заняв 16 место в рейтинге, а по числу компаний, использующих сервис, — 18 место. По данным аналитиков MWS Cloud, чаще всего в Челябинской области решением пользуются предприятия обрабатывающей промышленности, оптовой торговли и торговли автотранспортом, а также строительные компании.

Сервисы резервного копирования MWS Cloud позволяют компаниям и индивидуальным предпринимателям сохранять данные в облаке. При повреждении или потере исходной информации ее можно восстановить в виртуальной инфраструктуре сервиса или выгрузить на площадку предприятия. Обычно в облаке создаются резервные копии серверов, операционных систем, баз данных и приложений.

«Южноуральские предприятия проактивно применяют цифровые сервисы в своей работе, в том числе используют облачную платформу МТС. Переход на виртуальную инфраструктуру позволяет бизнесу гибко управлять ИТ-ресурсами и развивать их без существенных расходов на покупку собственного дорогостоящего оборудования. Такие решения обеспечивают надежную защиту критически важной информации и безотказную работу цифровых систем южноуральских компаний», — сказал директор МТС в Челябинской области Алексей Быков.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Платежное мошенничество при приеме платежей (эквайринге): три схемы, которые обходят классическую защиту

Китай попытался перехватить контроль над ИИ у США

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

В условиях блокировок звонков мошенники придумали схему, при которой граждане звонят им сами

Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла

Украдены данные всех сотрудников ФБР. Виновата в этом Oracle

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 16s Pro: стильный фотофлагман

Лучшие мониторы для работы и игр: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift Air 16: мобильность без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще