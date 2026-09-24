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В Тюменской области к концу лета зафиксирован всплеск телефонного мошенничества

ПАО «МТС» проанализировала характер нежелательных звонков в Тюменской области летом 2026 г. Каждый восьмой мошеннический звонок был совершен с рекламной целью, при этом с июня по август активность злоумышленников выросла в четыре раза. Всего за этот период было заблокировано около 8,5 млн нежелательных вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным экспертов сервиса «МТС Защитник», мошенники активно совершали звонки с маскировкой под рекламу с целью заполучить личные данные или заставить добровольно перевести средств – на них пришлось 13% всех вызовов. Еще 11 % составили звонки от имени операторов связи. В число наиболее распространенных мошеннических сценариев вошли обращения от якобы пенсионных, социальных служб, коммунальных организаций, почты, служб доставки и маркетплейсов – по 9%. Злоумышленники активно представлялись сотрудниками государственных органов, доля которых составила 8%, а также работниками юридических и коллекторских служб – по 6%.

При этом в Тюменской области на протяжении лета заметно менялся характер мошеннических звонков. К августу их активность в регионе выросла более чем в четыре раза по сравнению с июнем. Злоумышленники активизировались в период, когда родители и дети постепенно возвращаются к привычному ритму и готовятся к началу учебного года. С целью обмана они встраиваются в школьную повестку, маскируют фишинг под электронные дневники, фейковые магазины — под распродажи школьных товаров,

«Мошенники не только совершенствуют схемы обмана, но и учитывают сезонные факторы, когда можно «давить» на срочность. Чтобы усилить психологическое воздействие, они выбирают время с 11.00 до 14.00, когда люди находятся на работе и не всегда готовы переключиться, чтобы вникнуть в суть разговора и критически оценить просьбу злоумышленников. Но главной мишенью остаются молодежь и пенсионеры, которые в дневное время остаются одни. Этим категориям людей особенно важно использовать сервисы для блокировок нежелательных звонков и помнить базовые правила цифровой безопасности. Такие меры позволят обеспечить спокойствие и благополучие всех членов семьи», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

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