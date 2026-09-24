Yandex B2B Tech запускает ИБ-направление для защиты любого типа инфраструктуры

Yandex B2B Tech запускает новое ИБ-направление – Yandex Security. Компания сосредоточится не только на защите облачной инфраструктуры клиентов, но и будет развивать решения для гибридной, локальной и мультиоблачной безопасности. Также Yandex B2B Tech усилила свой продуктовый портфель новыми продуктами, среди них инструменты для беспарольной авторизации и поиска избыточных прав доступа в системе. Об этом CNews сообщили представители Yandex Cloud.

Защита мультиоблачной инфраструктуры

Сервисы Yandex Security позволяют защищать инфраструктуру, размещенную у разных облачных провайдеров. Клиентам доступен мониторинг безопасности мультиоблачной архитектуры в едином интерфейсе. В нем автоматически собираются все данные о защите инфраструктуры: мониторинг доступов к системе, анализ рисков и ошибок в конфигурации и многое другое. Все это позволяет устранить «слепые зоны» и видеть полную картину безопасности в едином интерфейсе независимо от того, в каком облаке размещены ресурсы. Интеграция с Security Deck занимает несколько минут. До конца 2026 г. у компании появится несколько ведущих облачных провайдеров-партнеров.

«Yandex Security предоставит бизнесу принципиально новый подход к информационной безопасности в эпоху ИИ. Наши технологии позволяют значительно повысить скорость внедрения ИБ-инструментов и при этом построены на экспертизе в защите больших и распределенных инфраструктур уровня Яндекса. Мы объединили наши ИБ‑решения, включая разработки с SolidLab, чтобы обеспечить защиту любых инфраструктур — от гибридных до мультиоблачных — с бесшовным внедрением и централизованной безопасностью», — сказал директор по информационной безопасности Yandex Сloud Евгений Сидоров.

Беспарольная авторизация

Yandex Security запустит в сервисе Identity Hub беспарольную авторизацию для организаций на базе технологий WebAuthn/FIDO2. Теперь сотрудники компании смогут подтвердить вход в корпоративные системы по лицу, отпечатку пальца или с помощью аппаратного ключа. Администратор сможет гибко управлять доступом к беспарольной авторизации: от многофакторной аутентификации до полного запрета паролей. Это снижает риск компрометации учетных данных: пользователям не придется вводить пароли, которые можно подобрать или похитить с помощью фишинга.

Новый тип проверки посетителей

В сервисе Yandex Smart Web Security появился новый тип проверки посетителей сайта от ботов — JS-Challenge. В отличие от привычной капчи, отсеивание вредоносного трафика происходит в фоновом режиме. Ключевая особенность — адаптивная защита: система динамически оценивает уровень риска каждого запроса. При стандартной активности пользователя проверка проходит незаметно, а капча показывается только при наиболее подозрительных запросах — это снижает нагрузку на посетителей и одновременно повышает эффективность фильтрации ботов.

Простое управление доступами

В составе Yandex Security Deck появился отдельный модуль Access Analyzer для контроля доступов в системе. В соответствии с принципом минимальных полномочий модуль может отслеживать использование ролей и предлагать их замену на более гранулярные, а также найти избыточные доступы и удалить неиспользуемые сервисные аккаунты.