«АльфаСтрахование»: каждый четвертый россиянин считает, что удаление приложения стирает его персональные данные

По данным опроса «АльфаСтрахование», 71% россиян при отказе от цифрового сервиса удаляют его приложение, но не удаляют учетную запись. При этом каждый четвертый уверен, что удаление приложения автоматически приводит к удалению аккаунта и связанных с ним персональных данных. Об этом CNews сообщили представители «АльфаСтрахование».

В исследовании приняли участие 2,5 тыс. экономически активных россиян из разных регионов страны.

Самостоятельно удаляют учетную запись только 18% опрошенных. С просьбой удалить сохраненные сведения в компанию обращались 7%, а отзывали согласие на обработку персональных данных – 4%.

У 64% респондентов есть аккаунты в сервисах, которыми они не пользовались больше года. Почти треть опрошенных признались, что таких учетных записей у них более 10. Еще 41% уже не могут вспомнить все сайты и приложения, в которых регистрировались и оставляли личную информацию.

Чаще всего россияне передают цифровым сервисам номер телефона и адрес электронной почты – это делали более 90% участников исследования. Адрес проживания или доставки указывали 78%, данные банковской карты – 72%, дату рождения – 69%. Каждый третий передавал через сайты и приложения паспортные данные, 21% – сведения о здоровье, 18% – документы или другую информацию о детях.

Несмотря на объем передаваемой информации, только 2% россиян внимательно читают согласие на обработку персональных данных или политику конфиденциальности. Еще 13% просматривают отдельные положения, чаще всего касающиеся передачи информации третьим лицам. Остальные обычно принимают условия, не знакомясь с ними: 56% объясняют это слишком большим объемом документов, а 48% – тем, что без согласия все равно невозможно воспользоваться сервисом.

Большинство пользователей также не предпринимают специальных действий после отказа от приложения или онлайн-сервиса. Так, 71% просто удаляют приложение со смартфона, 18% удаляют учетную запись и только 4% хотя бы однажды отзывали согласие на обработку персональных данных. Каждый четвертый ошибочно полагает, что при удалении приложения автоматически удаляются его аккаунт и вся связанная с ним информация.

О том, что данные могут продолжать храниться после прекращения пользования сервисом, знают 44% опрошенных. Однако лишь 7% когда-либо обращались в компанию с просьбой удалить персональную информацию. Почти половина респондентов не знает, как это сделать, а 38% никогда не задумывались о такой возможности.

Наибольшее беспокойство у россиян вызывает возможная утечка паспортных и банковских данных – об этом сообщили 76% и 73% участников исследования соответственно. За сохранность медицинской информации переживают 49%, сведений о детях – 46%, личной переписки, фотографий и видео – 39%.