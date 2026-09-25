Летом 2026 г. в Мордовии мошенники чаще всего притворялись сотрудниками госорганов

МТС проанализировала мошеннические звонки жителям Мордовии за летний сезон 2026 г. За это время «Защитник» от МТС выявил и заблокировал около 1 млн таких звонков. Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками госорганов – на такие сценарии пришлось больше 14% от всех выявленных мошеннических звонков. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным экспертов МТС, на втором месте звонки под видом рекламных услуг (10%), на третьем — коллекторы (9%), следом идут звонки от имени почты и маркетплейсов (8,4%), также в топ-5 также вошли звонки якобы от работников пенсионных и социальных служб (8,2%).

Больше половины всех звонков (55%) пришлась на август. Злоумышленники активизировались в конце лета, так как в это время и родители, и дети часто теряют часть внимательности, потому что готовятся к началу учебного года. На фоне такой суеты человек способен машинально ответить на неожиданный звонок, на это и были нацелены звонки мошенников.

«Мы видим, как телефонные мошенники не дремлют, изобретая всё более изощренные схемы, на которые порой попадаются даже внимательные люди. Злоумышленники также адаптируются по сезонные изменения в жизни людей, подстраивают под них свои сценарии. Чтобы противостоять преступникам, операторы связи предлагают различные инструменты защиты. Например, «Защитник» от МТС незаметно берёт на себя заботу о безопасности абонента: голосовой ассистент, автоматически отвечает на звонок и присылает расшифровку разговора, а также предупреждает о подозрительном звонке. Благодаря этому можно не отвлекаться на сомнительные вызовы и заниматься повседневными делами», — отметил директор МТС в Мордовии Андрей Шишкин.