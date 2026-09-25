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Uztelecom и фонд «Сайберус» договорились о сотрудничестве в области кибербезопасности

Компании Uztelecom и «Сайберус» подписали соглашение о системном сотрудничестве, направленном на развитие национальной индустрии кибербезопасности Узбекистана. Партнеры определят приоритетные технологии и выберут проекты для пилотного внедрения. Совместная работа будет развиваться по двум направлениям. Об этом CNews сообщили представители Uztelecom.

Первое направление — формирование профессионального сообщества и практическая подготовка специалистов. Стороны рассматривают создание национальной образовательной платформы с курсами по кибербезопасности для разных категорий пользователей. Для практической отработки знаний, применения их в действии, партнеры планируют запустить киберполигон, имитирующий кибератаки.

Второе направление — разработка технологий и создание системы измерения уровня защищенности. Такая система поможет оценивать состояние кибербезопасности и определять области, требующие усиления защиты. Партнеры рассмотрят возможность пилотного внедрения совместных решений, потенциально востребованных в Узбекистане.

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