АБП2Б выпустила бесплатное десктопное приложение «ОдинКлюч»

Компания по кибербезопасности АБП2Б выпустила десктопное приложение «ОдинКлюч» версии 2.0. Оно позволяет работать с сохраненными логинами и паролями непосредственно на компьютере, без браузера и, в отдельных сценариях, без подключения к системе. Об этом CNews сообщили представители АБП2Б.

Проблема хранения корпоративных паролей связана не только с их количеством. В работе сотрудников могут использоваться учетные записи для разных информационных систем, сервисов и приложений, а сами пароли должны оставаться доступными тем, кому они необходимы по рабочим задачам. При этом хранение таких данных в отдельных файлах, заметках или браузерах затрудняет централизованную работу с ними и контроль доступа.

«Пароль — это уже давно не просто набор символов, который нужно один раз запомнить. В компании их может быть много, они используются в разных системах, а доступ к ним получают разные сотрудники в зависимости от своих задач. Поэтому возникает сразу несколько вопросов: где эти данные хранить, как предоставлять к ним доступ и что происходит с ними, если сотрудник работает вне привычного сценария — например, без подключения к корпоративной системе. Для нас было важно, чтобы десктопный клиент учитывал и обычную ежедневную работу, и такие ситуации», — сказал директор по развитию АБП2Б Вячеслав Макович.

Десктопная версия переносит работу с хранилищами паролей непосредственно на компьютер. В приложении можно создавать локальные хранилища и работать с ними в офлайн-режиме. Это позволяет использовать сохраненные логины и пароли даже без подключения к системе.

Для пользователей корпоративной версии предусмотрено кеширование хранилищ. Если пользователь ранее подключался к системе и расшифровывал хранилище, его данные могут оставаться доступными при отсутствии соединения. Возможность кеширования при этом определяется настройками администратора.

При работе с другими программами сохраненные логины и пароли можно использовать через функцию автозаполнения. Она работает в браузерах, менеджере соединений МС22 и других приложениях, в которых предусмотрены поля для ввода данных.

Помимо работы с паролями, десктопное приложение включает основные разделы системы: хранилища и учетные данные, аудит событий, настройки и инструменты безопасности.

Версия 2.0 распространяется бесплатно.