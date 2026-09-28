iTProtect выпустил новую версию iTProtect Scout

Команда iTProtect, специализированного интегратора в области информационной безопасности, обновила облачный сервис проверки защищенности внешнего ИТ-контура iTProtect Scout 2.0. Среди ключевых изменений – обновленная методика оценки рисков, разграничение прав доступа к персональным данным, проверка механизмов защиты почты от фишинга и встроенный искусственный интеллект (ИИ). Об этом CNews сообщили представители iTProtect.

Число киберугроз постоянно растет, но одновременно расширяется и цифровой периметр компаний. Новые онлайн-сервисы, клиентские платформы, домены и IP-адреса увеличивают число уязвимостей и точек входа, часть из них остается вне поля зрения служб информационной безопасности. Защита внешнего периметра требует непрерывного автоматизированного контроля с помощью инструментов класса EASM (External Attack Surface Management) или CPT (Continuous Penetration Testing), которые позволяют вовремя обнаружить и устранить уязвимости.

В ответ на запрос рынка компания iTProtect в 2025 г. вывела сервис непрерывного мониторинга и контроля защищенности внешнего ИТ-контура – iTProtect Scout. Сервис осуществляет 11 этапов проверки внешнего периметра: находит доступные извне активы, проверяет их на уязвимости с использованием девяти источников (включая БДУ ФСТЭК России, CISA KEV и National Vulnerability Database), считает и приоритизирует риски, а также формирует отчеты с оценкой влияния угроз на бизнес и рекомендациями по их устранению.

За год команда разработчиков усовершенствовала инструмент, дополнив его рядом функций и новыми алгоритмами сканирования. В частности, благодаря его новой архитектуре скорость сканирования периметра по некоторым направлениям выросла более чем в два-три раза. Также разработчики обновили личный кабинет, расширив возможности сортировки уязвимостей.

iTProtect Scout 2.0 включает 58 функций. Центральным обновлением стала новая методика оценки рисков внешнего периметра. Проверка проводится по шести направлениям: сетевая безопасность, безопасность веб-приложений, раскрытие информации (например, доступные извне файлы настроек), утечки данных, безопасность почты и DNS, управление поверхностью атаки. Для найденных уязвимостей отображается факт наличия готовых эксплойтов, это позволяет приоритизировать задачи по устранению угроз с высокими рисками.

Также важным обновлением стала возможность многопользовательского доступа к личному кабинету с разграничением прав. Решение позволяет вести сразу несколько проектов мониторинга в филиальных сетях и открывает доступ к персональным данным из утечек только при наличии у пользователя прав. Не менее значимая модификация – проверка защищенности электронной почты (SPF, DKIM, DMARC) от фишинговых рассылок от имени компании.

Часть функций в новой версии автоматизирована с помощью локальной модели ИИ (работает без подключения внешних источников). Например, она формирует чек-листы проверки эксплуатируемости обнаруженных уязвимостей и переводит их описание на русский язык.

«Динамика киберугроз и изменение ИТ-ландшафта компаний создают риски все новых атак. Наш сервис позволяет выявлять устаревшее ПО, незакрытые тестовые среды и сервисы, ошибки конфигурации, фишинговые сайты, утечки учетных данных или слабые пароли. Эти проблемы требуют постоянного мониторинга. Пентеста, проводимого пару раз в год, недостаточно для непрерывной оценки защищенности организации. iTProtect Scout позволяет отслеживать все то, что происходит между этими проверками», – отметил Дмитрий Иняев, директор по развитию продуктов и услуг iTProtect.

Сервис iTProtect Scout включен в Единый реестр отечественного программного обеспечения Минцифры России и его успели оценить более 80 российских организаций.