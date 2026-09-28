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Летом 2026 г. мошенники чаще всего звонили якутянам под видом операторов связи и курьеров

МТС проанализировала мошеннические звонки абонентам из Республики Саха (Якутия) за летний сезон 2026 г. За это время «Защитник» от МТС выявил и заблокировал более 7 млн звонков злоумышленников. Чаще всего аферисты притворялись представителями операторов связи (14%) и маркетплейсов (8%). Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным экспертов МТС, мошенники также активно совершали звонки от имени коммунальных служб (7%) и социальных организаций и фондов (6%). Почти половина всех звонков в Республике Якутия (45%) пришлась на август 2026 г. Злоумышленники активизировались в конце лета 2026 г., когда родители и дети постепенно возвращаются к привычному ритму и готовятся к началу учебного года. При этом число мошеннических звонков в регионе год к году сократилось на 10%.

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«Мошенники адаптируют сценарии под привычные для человека ситуации, а с началом учебного года чаще используют сезонные поводы для обмана: представляются работниками доставки, онлайн-магазинов и иных организаций. В связи с этим мы непрерывно улучшаем ИИ-инструменты для борьбы со спамом и телефонным мошенничеством. Но технологии не заменяют элементарные правила безопасности: следует быть внимательным, не передавать посторонним личные данные и СМС-коды и не открывать сомнительные ссылки», – отметил директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

Ранее МТС запустила бесплатный онлайн-курс по кибербезопасности. Программа «Кибербезопасность: гид против мошенников» поможет якутянам любого возраста повысить уровень цифровой грамотности, а также научиться распознавать уловки злоумышленников и противостоять им.

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