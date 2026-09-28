Около 3000 мошеннических ресурсов: RuStore и F6 о рисках для покупателей iPhone

Магазин приложений RuStore и компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, сообщили о возможной новой волне мошенничества на фоне выхода новых моделей iPhone. Злоумышленники могут создавать фишинговые сайты, аккаунты в социальных сетях и мессенджерах с предложениями оформить предзаказ смартфона, а также распространять поддельные приложения и сервисы для владельцев iPhone. Цель таких схем — похитить деньги, персональные данные или получить доступ к аккаунтам пользователей. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

«Оформите предзаказ со скидкой»

По данным F6, мошенники традиционно используют интерес к новым моделям iPhone для запуска фишинговых ресурсов и поддельных предложений о покупке смартфонов. Такие сайты могут получать названия, созвучные новым моделям устройств или известным магазинам, чтобы вызвать больше доверия у пользователей.

Предложения о предзаказе могут появляться не только на отдельных сайтах, но и в социальных сетях, мессенджерах и на сервисах бесплатных объявлений. Чтобы заинтересовать покупателей, «продавцы» обещают скидку или более выгодную цену при условии предоплаты.

После перевода денег мошенники могут перестать выходить на связь. В отдельных случаях покупатель действительно получает посылку, но вместо оригинального смартфона внутри может оказаться муляж или контрафакт.

Фишинговые страницы могут использоваться и для других целей. Например, пользователя могут попросить ввести персональные или платежные данные либо авторизоваться через аккаунт в мессенджере. В результате злоумышленники получают возможность похитить данные или угнать учетную запись.

«Выход нового девайса от компании Apple — важное событие не только для преданных фанатов бренда, но и для киберпреступников, использующих подобные громкие инфоповоды. Количество мошеннических и фишинговых ресурсов, использующих бренды Apple очень велико. Например, в первом полугодии 2026 г. на один российский бренд пришлось 2738 ресурсов. Что касается международной компании — этот показатель будет в несколько раз больше», — сказал Евгений Егоров, ведущий аналитик департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6.

«Установите RuStore на iPhone»

Еще один сценарий мошенничества связан с поддельными мобильными приложениями и предложениями установить на iPhone сервисы, которых на этой платформе нет.

В 2025 г. в интернете начала появляться информация о том, что RuStore якобы можно установить на iPhone. На самом деле приложение RuStore для iOS не существует. Поэтому предложения скачать «RuStore для iPhone», установить специальный файл или передать данные для «активации» приложения должны насторожить пользователя.

Как отмечают в RuStore, подобные предложения могут использоваться как приманка для перехода на сторонние сайты или загрузки неизвестных файлов. При этом внешний вид поддельного приложения или страницы может быть похож на настоящий сервис.

Определить подделку иногда можно по деталям. Стоит проверить название приложения: опечатки, лишние символы или дополнительные слова могут указывать на то, что перед пользователем неофициальная версия. Насторожить должны некачественные скриншоты, ошибки в описании, разные шрифты или элементы интерфейса, которые визуально не сочетаются между собой.

«Важно обращать внимание и на источник загрузки. Приложения безопаснее скачивать из официальных магазинов или с сайта самого разработчика. По ссылкам со случайных сайтов, из рекламных баннеров, всплывающих окон и неожиданных сообщений лучше не переходить. Установить RuStore можно с официального сайта», — отметил Дмитрий Морев, директор по информационной безопасности RuStore.

«Войдите в чужой аккаунт по инструкции из Telegram»

Эксперты RuStore и F6 фиксируют еще один опасный способ мошенничества с мобильными устройствами: пользователей массово заманивают в Telegram-каналы, которые обещают помочь скачать недоступные в России или удаленные из App Store приложения. Следуя присланной в канале инструкции, человек выходит из собственной учетной записи на своем устройстве и авторизуется в чужом аккаунте, логин и пароль от которого ему передают «кураторы» канала.

После этого пользователь обычно сталкивается с серьезными последствиями. Настоящий владелец аккаунта может дистанционно пометить устройство как потерянное или заблокировать его через функцию «Найти iPhone», а данные на телефоне и в iCloud могут быть удалены. При этом пострадавший теряет доступ как к своему Apple ID, так и к аккаунту, который ему передали мошенники. Восстановить устройство и вернуть сохраненную информацию в таких случаях чаще всего уже не удается.

Поэтому эксперты рекомендуют заранее проверять источники информации и не следовать инструкциям из сторонних чатов и непроверенных каналов.