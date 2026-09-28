Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Искусственный интеллект
|

Orion soft усилила возможности StarGuard AI 1.2 для анализа безопасности больших языковых моделей и корпоративных файлов

Разработчик экосистемы инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft выпустил новую версию собственной платформы безопасности для работы с LLM StarGuard AI 1.2. Обновления обеспечивают возможность глубокого анализа угроз и гибкой настройки политик безопасности, а также делают систему более производительной и отказоустойчивой. Об этом CNews сообщил представитель Orion soft.

В версии 1.2 появилась новая функциональность для анализа безопасности моделей и файлов: возможность сканирования данных антивирусом и анализатором сериализованных моделей, а также стресс-тестирования LLM на устойчивость к prompt-injection, jailbreak и утечкам. Эти функции обеспечивают защиту от «отравления» моделей и внедрения вредоносного кода.

Возможности защиты данных также стали более гибкими. Появилась опция создания собственных детекторов для проверки запросов и ответов, а также возможность выбирать конкретные классы данных для маскирования. Это позволяет пользователю учитывать специфику конфиденциальных данных собственной инфраструктуры и отраслевые стандарты при настройке сервиса.

Начиная с версии 1.2 StarGuard AI поддерживает режим работы в формате классического HTTP Proxy с DPI. Благодаря этому использование системы можно настроить на уровне сети без перестройки существующей инфраструктуры с прозрачным контролем трафика. У администраторов появляется возможность настроить решение как общий шлюз для всей компании, и сеть автоматически перенаправляет весь трафик через StarGuard AI для анализа запросов.

Реализована также нативная поддержка файлов для OpenAI API и Anthropic API форматов и возможность выбора fail-open/fail-close сценария при недоступности отдельных сервисов при проверке — теперь при техническом сбое есть возможность полностью заблокировать доступ ради безопасности или оставить его открытым, чтобы не останавливать работу сотрудников.

«Обновления расширяют возможности компаний для контроля безопасности LLM и делают платформу более адаптивной к индивидуальным особенностям конкретной инфраструктуры. Внедрение режима HTTP Proxy с DPI и инструментов верификации моделей позволяет интегрировать StarGuard AI в существующие сетевые архитектуры с минимальными изменениями, а новые сценарии обработки сбоев и поддержка нативных форматов API обеспечивают устойчивость системы и единые стандарты проверки документов, в соответствии с корпоративными требованиями к безопасности», — сказал Никита Векессер, руководитель продуктов Nova AI и StarGuard AI в Orion soft.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мугла, «Росатом»: Мы развернули в приграничном регионе собственную аппаратную базу полного цикла

Почти 90% российских корпораций верят, что готовы к ИТ-апокалипсису, лишь треть проводит учения

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

«Модель лжет и прячет логи»: OpenAI отложила запуск GPT-6.1 Astra до тех пор, пока не научится ее контролировать

Россияне в опасности. «Додо Пиццу» взломали, хакерам могли достаться домашние адреса миллионов клиентов

D-Link «расследует» информацию о двух критических уязвимостях в роутерах

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще