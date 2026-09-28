Пользователям умных часов Huawei стало доступно приложение GoDelta

Федеральная экосистема безопасности Delta объявила о запуске приложения GoDelta для умных часов Huawei.

Владельцам умных часов Huawei стало доступно приложение GoDelta, которое позволяет дистанционно управлять системой безопасности объекта прямо с запястья. На российском рынке услуг безопасности такой опыт реализуется впервые.

В первой версии приложения для устройств Huawei реализованы четыре основные функции управления объектами: мониторинг статуса. Пользователь видит актуальное состояние объекта — «на охране» или «снят с охраны»; постановка и снятие с охраны. Возможность управлять системой безопасности непосредственно с часов; тревожная кнопка (SOS). В случае опасности пользователь может экстренно отправить тревожный сигнал на пульт мониторинга Delta и увидеть, что на объект выехал экипаж группы быстрого реагирования.

Для активации сервиса пользователю необходимо: иметь действующий договор на охрану объекта с Delta; установить и авторизоваться в приложении GoDelta на смартфоне; установить приложение GoDelta на носимое устройство из AppGallery; пройти авторизацию на часах.

«Для нас выход первого приложения для носимых устройств — шаг к тому, чтобы сделать услугу безопасности максимально удобной и понятной для пользователя. Смартфон не всегда удобно доставать – например, когда человек выходит из дома, садится за руль или просто хочет быстро проверить статус объекта. Поэтому базовые сценарии GoDelta мы перенесли на устройство, которое уже находится у пользователя на руке», — отметил Валерий Ушков, операционный директор Delta.

Приложение GoDelta для умных часов Huawei уже доступно для следующих моделей: серии Huawei Watch GT 5, серии Huawei Watch GT 6, серии Huawei Watch GT 7, серии Huawei Watch Fit 4, серии Huawei Watch Fit 5, Huawei Watch D2, Huawei Watch GT Runner 2.