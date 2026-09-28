Solar Aura: в 2026 году лидерами по утечкам стали финансы и услуги вместо госсектора

Число заявленных утечек данных у российских компаний в первом полугодии 2026 г. сократилось почти вдвое (на 47%). Однако объем скомпрометированных данных, напротив, заметно вырос – на 31%. Лидерами по количеству утекшей информации стали сферы финансов и услуг, хотя в аналогичном периоде прошлого года на первом месте с большим отрывом располагался госсектор. Смещение произошло за счет инцидентов у микрофинансовых организаций и представителей СМБ. Такие данные приводятся в отчете центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura группы компаний «Солар», российского провайдера комплексной кибербезопасности.

В первом полугодии 2026 г. было зарегистрировано 214 событий, связанных с утечками данных, что на 47% меньше, чем годом ранее (406 событий). При этом объем утечек относительно аналогичного периода прошлого года вырос на 31%: с 288 млн до 378 млн строк.

Сильно изменилась отраслевая структура утечек. Если в 2025 г. безоговорочным лидером по объему был госсектор (52% заявленного объема), то в 2026 г. его доля сократилась до 4%. «Центр тяжести» сместился в финансовую отрасль: рост с 2,5 до 143,6 млн строк, что по итогу дало долю в 38%. Также всплеск был замечен в сфере услуг: рост с 19 до 108 млн строк (доля 28%). Вместе они сформировали почти две трети полугодового объема.

«Резкий взлет госсектора годом ранее во многом объяснялся составом публикаций того периода: несколько крупных баз данных злоумышленники атрибутировали как имеющие отношение к госорганам, хотя при проверке эти базы оказались не связаны с названными структурами. Рост утечек у финансового сектора в 2026 г., в свою очередь, связан с большим количеством происшествий у микрофинансовых организаций», – сказал директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar Aura Александр Вураско.

Отдельного внимания, по его словам, заслуживает малый и средний бизнес (СМБ), в который в том числе входят услуги и ритейл. Данный кластер предприятий часто воспринимается как «слишком маленький, чтобы быть мишенью», но на деле именно он в первом полугодии 2026 г. стал основной жертвой утечек – с долей 83%. Причин тому несколько: ограниченный бюджет на информационную безопасность, невысокая зрелость процессов, а также то, что СМБ нередко становится «точкой входа» в цепочки поставок для атак на более крупных партнеров.

«Наша аналитика показывает, что утечкам подвергаются не только крупные организации, но и небольшие компании – например, из сфер ритейла и услуг. Именно поэтому мы рекомендуем всем организациям вне зависимости от размера бизнеса обеспечивать комплексный подход к информационной безопасности, включающий не только внедрение специализированных решений для защиты от кибератак и внутренний мониторинг инфраструктуры, но и обучение сотрудников правилам цифровой гигиены и постоянный поиск внешних цифровых угроз», – сказал Александр Вураско.

Мониторинг внешних угроз обеспечит сервис Solar Aura, который оперативно выявляет фишинг, потенциальные утечки, признаки подготовки атак в даркнете, незаконное использование бренда, подозрения на нелегальное применение эквайринга, махинации с контрагентами и другие факторы цифровых рисков. До 30 ноября 2026 г. на весь пакет перечисленных услуг Solar Aura можно подписаться со скидкой 60%, то есть за 1 млн руб. в год.