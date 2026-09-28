В Bi.Zone ZTNA появилась поддержка аппаратного токена «Рутокен OTP»

В Bi.Zone ZTNA появилась поддержка аппаратного токена «Рутокен OTP». Второй фактор аутентификации теперь можно получать с автономного устройства без использования смартфона. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

«Рутокен OTP» от компании «Актив» — устройство с кнопкой включения и экраном, которое генерирует одноразовые коды по алгоритму TOTP и работает автономно, без подключения к компьютеру или сети.

Bi.Zone ZTNA — российское решение класса zero trust network access, которое обеспечивает управляемый удалённый доступ к корпоративным ресурсам на основе принципа «нулевого доверия»: доступ предоставляется не к сети целиком, а к конкретным ресурсам с учётом подлинности пользователя, состояния его устройства и контекста подключения.

Первичная привязка аппаратного токена выполняется через приложение «Актив»: клиент Bi.Zone ZTNA показывает QR-код, пользователь сканирует его приложением, после чего секретный ключ записывается на токен по NFC. Дальше устройство генерирует коды самостоятельно — при каждой последующей аутентификации достаточно ввести код с экрана. Если токен утерян, администратор сбрасывает привязку, и регистрация выполняется заново.

Данил Стрелец, руководитель проектов по информационной безопасности компании «Актив»: «Многофакторная аутентификация — один из ключевых элементов защиты доступа к корпоративным системам. Часто в качестве второго фактора используются одноразовые пароли TOTP, формируемые программно на личных смартфонах сотрудников. При этом у сервера аутентификации нет информации о том, в каком окружении эти пароли генерируются. И если на управляемых корпоративных устройствах доверенная среда исполнения обеспечивается комплексом мер, то на личных смартфонах контролировать её значительно сложнее: устройство или приложения могут быть скомпрометированы. Рутокен OTP снимает эту проблему: одноразовый пароль генерируется автономным устройством на основе ключа, хранящегося в неизвлекаемом виде в защищённой памяти токена, а первоначальная инициализация может быть выполнена в корпоративном контуре. При этом для заказчиков настройка данного способа аутентификации в Bi.Zone ZTNA не отличается от варианта с программными аутентификаторами».

Bi.Zone ZTNA обрабатывает коды с токена так же, как и любые другие TOTP-аутентификаторы, — отдельная настройка на стороне решения не требуется. Поддерживаются все операционные системы, для которых выпущен клиент.

В рамках сотрудничества Bi.Zone и «Актив» планируется расширять поддержку других решений линейки «Рутокен».

Иван Рогалев, руководитель Bi.Zone ZTNA: «Аппаратные токены — стандартное условие для организаций с повышенными требованиями к безопасности. «Рутокен OTP» закрывает его без дополнительной настройки инфраструктуры на стороне заказчика. Это снимает зависимость от смартфона: сотрудники могут работать на объектах, куда личные устройства проносить нельзя, а пользователям не нужно ставить корпоративное ПО на свой телефон».

Решение Bi.Zone ZTNA включено в единый реестр российского ПО.