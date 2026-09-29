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Мошенники в Кабардино-Балкарии чаще всего обещали дополнительный доход

МТС проанализировала мошеннические звонки жителям Кабардино-Балкарии за лето 2026 г. По данным аналитиков сервиса «МТС Защитник», самой распространенной легендой стали предложения инвестиций и дополнительного заработка. При этом общее количество нежелательных звонков, выявленных и заблокированных сервисом в Нальчике, за год снизилось более чем на 23%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

На предложения якобы выгодно вложить деньги или получить дополнительный доход пришлось 13% выявленных мошеннических сценариев. На втором месте оказались звонки с рекламными предложениями и от имени телемаркетинговых компаний – 12%. Еще 10% составили обращения якобы от юридических служб. В число распространенных легенд также вошли звонки от имени банков и финансовых организаций – 9%, государственных органов – 8%, почты, служб доставки и маркетплейсов – 7%. Кроме того, злоумышленники представлялись сотрудниками коммунальных служб и военкоматов – на каждую из этих категорий пришлось по 6%.

В течение лета 2026 г. активность мошенников в регионе существенно выросла. В августе 2026 г. число выявленных мошеннических звонков оказалось почти в пять раз выше, чем в июне 2026 г.

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«Предложения быстро заработать или получить дополнительный доход часто строятся на обещании выгоды и ощущении, что возможность нельзя упустить. Мошенники могут представляться инвестиционными консультантами, сотрудниками финансовых организаций или юристами. Важно помнить, что не стоит переводить деньги по указанию незнакомого собеседника, устанавливать приложения по его просьбе или сообщать коды подтверждения. Любое предложение лучше проверить самостоятельно, не продолжая разговор под давлением», – сказал директор МТС в Кабардино-Балкарии Эльдар Залиханов.

Всего летом 2026 г. «МТС Защитник» выявил и заблокировал в Нальчике около 1,5 млн нежелательных звонков. Это более чем на 23% меньше, чем за аналогичный период 2025 г, когда показатель составлял около 2 млн. На фоне снижения общего числа нежелательных вызовов мошенники продолжают использовать разные сценарии – от обещаний дополнительного заработка до звонков якобы от имени государственных и финансовых организаций.

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