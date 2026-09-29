Нижегородский бизнес — лидер Приволжья по облачному бэкапу

MWS Cloud, входящая в группу компаний МТС, проанализировала потребление услуг резервного копирования российскими компаниями с начала 2026 г. По объему использования сервиса в ПФО Нижегородская область заняла первое место, а в общероссийском рейтинге вошла в топ‑10 и заняла шестую строчку. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Эксперты MWS Cloud отмечают рост спроса на резервное копирование в Нижегородской области. По сравнению с аналогичным периодом 2025 г. объем услуг в Нижегородской области вырос на 20%. Чаще всего сервис подключают компании из оптовой торговли, торговли автотранспортом, обрабатывающей промышленности, а также из ИТ, связи и медиа. Самый большой скачок — в сегменте недвижимости: там спрос вырос сразу на 463% год к году. В ИТ, связи и медиа прирост составил 66%, в обрабатывающей промышленности — 36%.

«Если раньше облачное резервное копирование было в основном прерогативой ИТ-компаний, то сегодня к нему приходят традиционные отрасли — недвижимость, обрабатывающая промышленность. Нижегородский бизнес перестает латать последствия сбоев и начинает защищать данные превентивно, как критический актив. Облачные решения позволяют формировать отказоустойчивую ИТ-инфраструктуру без капитальных затрат на собственные дата-центры», — отметил директор департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в Нижегородской области Дмитрий Поляков.

Актуальность резервного копирования напрямую связана с ростом киберугроз в регионе. По данным RED Security за первое полугодие 2026 г., Приволжский федеральный округ занял второе место среди самых атакуемых регионов России: на организации ПФО пришлось более 2,5 тыс. DDoS-атак. Нижний Новгород вошел в четверку городов-лидеров по числу атак. В таких условиях резервное копирование перестает быть узкоспециализированной ИТ-задачей и превращается в базовый элемент управления бизнес-рисками: возможность быстро восстановить данные после атаки или сбоя определяет, сможет ли компания продолжить работу или будет вынуждена остановить операции. Сервисы MWS Cloud позволяют компаниям и индивидуальным предпринимателям хранить копии серверов, баз данных и приложений в защищенной облачной инфраструктуре, а при потере исходной информации — оперативно восстановить ее в виртуальной среде или выгрузить на площадку заказчика, сокращая время простоя до минимума.

Кроме Нижегородской области лидерами по использованию резервного копирования в Приволжском федеральном округе стали Республика Татарстан, Самарская область, Пензенская область и Удмуртская Республика.