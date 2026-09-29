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Юридические услуги стали главной маской мошенников летом в Карачаево-Черкесии

МТС проанализировала мошеннические звонки жителям Карачаево-Черкесии за лето 2026 г. По данным аналитиков сервиса «МТС Защитник», чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками юридических служб, рекламных компаний и государственных органов. При этом общее количество нежелательных звонков, выявленных и заблокированных сервисом в Черкесске, снизилось почти на 15% по сравнению с летом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наиболее распространенными мошенническими сценариями стали звонки якобы от юридических служб – на них пришлось 12% выявленных случаев. Еще 11% составили обращения с рекламными предложениями и от имени телемаркетинговых компаний. На третьем месте оказались звонки от имени различных государственных органов – 10%. Также злоумышленники представлялись сотрудниками почты, служб доставки и маркетплейсов – на эту категорию пришлось 9%. В числе других распространенных легенд были звонки от коллекторов и по вопросам задолженности, деловые и рабочие предложения, инвестиции и дополнительный доход, а также обращения якобы от военкоматов, банков и операторов связи.

Активность мошенников в течение лета заметно увеличивалась. В августе число выявленных мошеннических звонков оказалось более чем втрое выше, чем в июне.

«Мошенники используют темы, которые требуют от человека внимания и быстрого решения вопроса. Это может быть звонок якобы от юриста, государственного ведомства или компании, предлагающей дополнительный доход. В таких ситуациях важно не принимать решений под давлением и не сообщать собеседнику коды из СМС, пароли и банковские данные. Если звонящий представляется сотрудником организации, лучше завершить разговор и самостоятельно связаться с ней по официальному номеру», – сказал директор МТС в Карачаево-Черкесской Республике Расул Каппушев.

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Всего летом 2026 г. «МТС Защитник» выявил и заблокировал в Черкесске около 1,4 млн нежелательных звонков. Это почти на 15% меньше, чем за аналогичный период 2025 г., когда показатель составлял около 1,6 млн. Несмотря на снижение общего количества нежелательных вызовов, мошенники продолжают менять сценарии и адаптировать поводы для звонков к привычным жизненным ситуациям.

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