«МегаФон»: россияне стали на 25% чаще доверять свою безопасность виртуальным помощникам

Виртуальные помощники всё чаще становятся для россиян инструментом цифровой безопасности. За год спрос на возможности ассистента «Ева» от «МегаФона», который блокирует спам-звонки и имеет встроенный искусственный интеллект для защиты от мошенников, вырос на 25%. Среди пользователей расширенных функций безопасности преобладают мужчины — на них приходится 56% аудитории, следует из анализа массива обезличенных данных. Об этом CNews сообщил представитель «МегаФона».

Основная аудитория виртуального ассистента — россияне старше 30 лет. На возрастную группу 31–45 лет приходится 42% активных пользователей «Евы», ещё 37% — на абонентов от 46 до 65 лет. Доля старшего поколения (65+) составляет 10%.

Помимо блокировки нежелательных звонков пользователи всё чаще подключают функции выявления синтезированной речи, распознавания дипфейков и защиты близких в рамках опции «Семейная безопасность+».

«Мошенники всё активнее используют новые технологии — от синтезированной речи до дипфейков, поэтому инструменты защиты тоже должны постоянно развиваться. Мы расширяем возможности «Евы», чтобы она не только блокировала спам, но и помогала распознавать более сложные мошеннические сценарии. Рост интереса к таким функциям показывает, что наши клиенты всё чаще готовы использовать ИИ для собственной цифровой безопасности», — сказал руководитель бизнес-юнита дополнительных продуктов «МегаФона» Дмитрий Кишилов.

Ежемесячно «Ева» блокирует более 25 млн нежелательных и потенциально мошеннических звонков абонентам «МегаФона». Максимальное число блокировок в этом году пришлось на июнь — показатель оказался на 23% выше среднемесячного.

Наиболее активно «Евой» пользуются жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Самарской и Ростовской областей и Башкортостана. В десятку регионов также входят Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Краснодарский край, Свердловская, Нижегородская и Саратовская области.