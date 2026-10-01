МТС: мошенники в Вологодской области чаще всего маскировались под рекламу и службу доставки

МТС проанализировала динамику нежелательных и мошеннических звонков жителям Вологодской области летом 2026 г. За три месяца сервис «Защитник» выявил и заблокировал более 4,7 млн спам-вызовов – на 9% меньше, чем летом прошлого года, когда их число превышало 5,2 млн. При этом активность мошенников заметно увеличилась к концу сезона: в августе таких звонков было более чем втрое больше, чем в июне.

В мошеннических сценариях злоумышленники чаще всего использовали рекламу и телемаркетинг, представлялись сотрудниками почты, служб доставки и маркетплейсов, пенсионных и социальных служб, операторов связи, государственных органов и коммунальных организаций.

Наименьшую активность мошенники проявляли в начале лета. В июле количество таких вызовов выросло вдвое по сравнению с июнем, а к концу лета интенсивность мошеннических звонков втрое выше июньского уровня.

«Сегодня задача технологий защиты уже не ограничивается тем, чтобы просто отсечь подозрительный звонок на входе. Важно помочь человеку и в ситуации, когда разговор уже начался и злоумышленник старается вызвать доверие или заставить действовать быстро. Именно поэтому скорость распознавания таких сценариев имеет большое значение: дополнительное предупреждение во время разговора даёт человеку повод остановиться, не принимать решение под давлением и перепроверить информацию. При этом технология не заменяет внимательность самого пользователя – самые простые правила безопасности по-прежнему работают лучше всего вместе с современными инструментами защиты», – отметил директор МТС в Вологодской области Владимир Шевердин.