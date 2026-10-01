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Решение на базе ИИ поможет оградить пожилых петербуржцев от мошенников

МТС запустила бесплатный инструмент для комплексной защиты абонентов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Теперь жители смогут получать СМС и push-уведомления, если их пожилым родственникам позвонят мошенники. Решение позволит вовремя вмешаться и помочь близким, пока те не успели перевести деньги или сообщить личные данные злоумышленникам. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Эксперты отмечают, высокая активность мошенников сохраняется в северо-западных регионах. По данным сервиса «Защитник», Санкт-Петербург и Краснодар заняли второе место в России по числу заблокированных нежелательных вызовов людям в возрасте 65 лет и старше (7%). Опередила их Москва с долей 22%. С января по август 2026 г. с помощью антиспам-решений предотвратили более 85 млн мошеннических звонков пожилым по всей стране.

Чаще всего мошенники звонили пожилым петербуржцам, представляясь социальными службами, пенсионными фондами и организациями, оказывающими коммунальные услуги.

Новая функция бесплатна для пользователей МТС. Чтобы ее подключить, абоненту нужно создать семейную группу в приложении оператора, добавить старшего родственника и указать роль «пожилой». Если во время звонка этому человеку система на базе искусственного интеллекта выявит признаки мошенничества, организатор автоматически получит уведомление с предупреждением и основной информацией, кому и когда поступил нежелательный звонок. Это позволит быстро связаться с близким и оградить его от потенциального обмана.

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