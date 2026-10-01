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UserGate назначила вице-президентом по HR экс‑топ‑менеджера Cisco Елену Щедрову

UserGate, российский разработчик решений в области кибербезопасности и архитектор сетевого доверия, объявил о назначении Елены Щедровой на должность вице‑президента по HR. Она будет отвечать за стратегию управления человеческим капиталом, организационное развитие и развитие корпоративной культуры в условиях масштабирования бизнеса.

Приглашение Елены Щедровой — часть стратегии UserGate по подготовке компании к новому этапу роста. За последние годы вендор прошел путь от нишевого разработчика до одного из ключевых игроков рынка, формирующих стандарты сетевого доверия. Рост бизнеса, расширение штата организации и привлечение экспертов из разных отраслей потребовали усиления команды руководителем уровня C‑level с опытом организационных трансформаций в крупных компаниях.

«Ключ к технологическому лидерству — это прежде всего команда профессионалов, и мы собрали в UserGate сильнейших в России сетевых инженеров, разработчиков и экспертов. Теперь наша задача — продолжить объединение индивидуальной экспертизы в командную работу на общий результат. Елена будет отвечать за дальнейшее привлечение и удержание в UserGate лучших специалистов, а также за создание среды, которая помогает сотрудникам развиваться и максимально реализовывать свой потенциал в команде», — отметил Михаил Пеньковский, вице‑президент по продажам и маркетингу UserGate.

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Елена Щедрова обладает более чем 20‑летним опытом построения HR‑функций в международных компаниях первого эшелона. В течение 10 лет она руководила HR‑функцией в Cisco в России и СНГ, также работала в Deutsche Bank, RBS, American Express и Maersk. В разные годы в зону ее ответственности входили бизнес-подразделения в России, СНГ, Восточной и Северной Европе. Последние несколько лет Елена Щедрова жила и работала в Дании, а после возвращения в Россию занималась консалтинговыми проектами в области организационной и бизнес-эффективности. Елена — выпускница экономического факультета НИУ ВШЭ со специализацией в организационном менеджменте.

«UserGate привлек меня своими амбициями, масштабом задач и безоговорочной верой в успех. За несколько лет компания существенно выросла, превратившись в крупного вендора и ведущего игрока рынка сетевой безопасности. Сегодня одна из ключевых задач — выстроить организацию, способную эффективно работать в большем масштабе и при этом сохранить уникальную инженерную культуру. Для HR это означает создавать простые и понятные процессы, усиливать лидерскую команду и формировать среду, в которой люди понимают свою роль, влияют на результат, растут, развиваются и не тратят ресурс на ненужную сложность», — сказала Елена Щедрова.

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