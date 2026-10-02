МТС защитила пожилых камчатцев от более 230 тысяч мошеннических звонков

МТС при помощи ИИ-инструмента «Защитник» проанализировала спам-звонки пожилым жителям Камчатского края с января по август 2026 г. Всего за этот период людям старшего поколения поступило более 230 тыс. нежелательных звонков. Для повышения общей безопасности абонентов, МТС направит бесплатные SMS- и push-уведомления родственникам, если их пожилому близкому позвонит мошенник.

Эксперты МТС отмечают, что злоумышленники чаще всего звонят в утренние и послеобеденные часы, когда большинство людей находятся на работе, а старшее поколение остается дома. Злоумышленники пользуются одной из самых базовых человеческих потребностей — потребностью в общении и внимании. Телефонный разговор пожилого человека с мошенником в среднем длится почти 19 минут, а у молодежи — 40 секунд, в 28 раз меньше.

Для повышения общей безопасности абонентов МТС запустила бесплатные SMS- и push-уведомления родственникам, если их пожилому близкому позвонит мошенник. В новой опции используются технологии платформы «МТС Защитник»: за девять месяцев 2026 г. с ее помощью было заблокировано более 85 млн звонков пользователям в возрасте 65+ по всей России.

Уведомления доступны без дополнительной платы. Для этого необходимо создать семейную группу в приложении «Мой МТС», а затем добавить близкого человека с ролью «пожилой». Если система распознает признаки мошеннического звонка, организатор семейной группы автоматически получит push- или SMS-уведомление с информацией о том, кому и когда поступил нежелательный звонок. Этого достаточно, чтобы сразу связаться с родственником и предупредить его о потенциальном обмане.

«На Камчатке у многих пожилых людей близкие живут в других городах и регионах, и они не всегда могут быть рядом. Но если мошенник позвонит пожилому родственнику, близкие сразу получат уведомление и смогут перезвонить, предупредить, успеть вмешаться и предотвратить беду», — сказала директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.