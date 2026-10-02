МТС защитила пожилых жителей Хабаровского края от более 1 млн мошеннических звонков

МТС, при помощи ИИ-инструмента «Защитник», проанализировала спам-звонки пожилым жителям Хабаровского края с января по август 2026 г. Всего за этот период людям старшего поколения поступило более 1 млн нежелательных звонков. Для повышения общей безопасности абонентов МТС направит бесплатные СМС и push-уведомления родственникам, если их пожилому близкому позвонит мошенник. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Эксперты МТС отмечают, что злоумышленники чаще всего звонят в утренние и послеобеденные часы, когда большинство людей находятся на работе, а старшее поколение остается дома. Больше всего таких звонков в стране пришлось на Москву — 22% от всех, далее следуют Санкт-Петербург (7%) и Краснодар (7%). Хабаровский край занял 13 место среди регионов России. Мошенники чаще всего представлялись работниками социальных служб или пенсионных организаций, а также коммунальщиками.

Для повышения общей безопасности абонентов МТС запустила бесплатные СМС и push-уведомления родственникам, если их пожилому близкому позвонит мошенник. В новой опции используются технологии платформы «МТС Защитник»: за девять месяцев 2026 г. с ее помощью было заблокировано более 85 млн звонков пользователям в возрасте 65+ по всей России.

«Сегодня каждая пятая потенциальная жертва мошенников — это человек старше 60 лет. Злоумышленники пользуются одной из самых базовых человеческих потребностей — потребностью в общении и внимании. Телефонный разговор пожилого человека с мошенником в среднем длится почти 19 минут, а у молодежи — 40 секунд, в 28 раз меньше. Бесплатные уведомления позволят оперативно отреагировать, если пожилому родственнику или близкому угрожает опасность», — сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.