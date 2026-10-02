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«Яндекс» научился блокировать больше нежелательных звонков на iPhone

Определитель номера «Яндекса» улучшил возможности блокировки мошеннических и других нежелательных звонков на iPhone. Теперь сервис в режиме реального времени проверяет входящий вызов по онлайн-базе и решает, разрешить или заблокировать его. Это позволяет защищать пользователей от большего числа нежелательных звонков еще до того, как они успеют на них ответить. Обновление будет особенно полезно для выявления новых нежелательных номеров: по данным «Яндекса», мошенники используют один номер в среднем всего 78 минут. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Раньше офлайн-база определителя номера хранилась на устройствах и обновлялась несколько раз в сутки — в среднем каждые четыре часа. Теперь на iPhone, начиная с iOS 18, определитель номера отправляет зашифрованный запрос в онлайн-базу для блокировки, получает информацию о номере и при необходимости блокирует нежелательный звонок. Подготовка данных для онлайн-базы занимает в среднем до 10 минут, поэтому у мошенников остается меньше времени, в течение которого они могут дозвониться до пользователя.

Пользователи могут выбрать, какие категории блокировать: звонки от мошенников и немые вызовы, предложения финансовых или других услуг. Каждый следующий уровень блокировки включает предыдущие: например, если заблокировать рекламу финансовых услуг, определитель номера будет автоматически отклонять звонки от мошенников и немые вызовы.

Блокировка нежелательных звонков в режиме реального времени уже работает на iPhone с iOS 18 и выше. Чтобы включить возможность, нужно открыть настройки определителя номера, активировать функцию «Определение звонков в режиме реального времени», а затем выбрать категории звонков для блокировки. Новая функция уже доступна в «Яндекс Браузере» или приложении «Яндекс — с Алисой AI».

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