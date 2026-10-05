Карта источников DDoS-атак изменилась до неузнаваемости: Россия входит в топ-5, а Мексика впервые обогнала США, заняв первое место

Аналитический центр компании StormWall провел исследование, направленное на выявление актуальных источников DDoS-атак в мире по итогам августа 2026 г. В ходе исследования эксперты компании обнаружили, что в данном месяце карта источников DDoS-атак на глобальном уровне изменилась до неузнаваемости: Россия снова вошла в топ-5 в мире, заняв третье место рейтинга, а Мексика впервые в истории обогнала США, расположившись на первой позиции. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall в различных странах мира. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

В последнее время Россия часто становится одним из ключевых источников DDoS-атак в мире, однако, ее позиция в рейтинге может меняться в зависимости от различных глобальных событий и геополитических изменений. В августе 2026 г. Россия заняла уверенное третье место в рейтинге источников DDoS-атак с долей 9,5%. Прежде всего, речь идет о зараженных пользовательских устройствах: домашних роутерах, камерах видеонаблюдения и приставках, владельцы которых не знают, что их техника участвует в атаках.

По данным сети фильтрации StormWall, в августе 2026 г. первое место в мире по числу зараженных устройств, участвующих в атаках, впервые заняла Мексика - 19,6% среди 15 крупнейших источников. США опустились на второе место с долей 15,2%, хотя восемь месяцев подряд удерживали первую позицию. Еще в апреле 2026 г. Мексика была на последней строчке рейтинга с долей 2,6%, а в 2025 г. не попадала в него ни разу.

На четвертой позиции рейтинга источников DDoS-атак в мире находится известный центр запуска атак Бразилия с показателем 9,4%, пятое место занимает не менее активный Вьетнам (8,2%), на шестом месте расположилась Франция с долей 6,6%, а на седьмой позиции неожиданно оказался Бангладеш (5,1%). На восьмом месте списка находится Турция (3,9%), на девятой позиции – Тайланд (3,6%), а 10 место рейтинга занимает Украина с долей 3,6%.

Судя по результатам проведенного исследования, из рейтинга одновременно исчезли прежние лидеры: Турция, занимавшая первое место в начале 2025 г. с долей 35,8% опустилась до показателя 3,9%; Китай, лидер II квартала 2025 г. с долей 26,4% – с июня 2026 г. не входит в топ-15 вообще, как и Тайвань, Гонконг, Япония и Южная Корея. Доля Восточной Азии упала с 37,4% в августе 2025 г. до нуля в августе 2026 г. Место выбывших заняла Латинская Америка: ее доля выросла с 3,2% в начале 2025 г. до 34,5% в августе 2026 г.

Эксперты StormWall выделили пять групп стран из числа всех источников DDoS-атак. Прежде всего, это постоянные страны, которые есть в рейтинге источников в каждом месяце, начиная с августа 2025 г. до августа 2026 г. (США, Россия, Вьетнам), Вторая группа - устойчивое ядро, которые фигурируют в 9-11 месяцах (Тайланд, Франция, Индия, Бразилия, Индонезия, Китай, Германия. Третья группа - новички 2026 года, которые ни разу не появлялись в 2025 г.: Мексика, Филиппины: Бангладеш, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Гонконг, Испания, ЮАР, Малайзия, Япония. Четвертая группа - выбывшие страны, которые были в 2025 г., но ни разу не появились в 2026 г.: Казахстан, Австралия, Пакистан, Польша, Южная Корея, Италия. Последняя группа включает государства, склонные к разовым всплескам - один вход за 12 месяцев: ЮАР, Малайзия, Япония, Польша.

Появление в рейтинге таких стран, как Мексика, Аргентина, Чили, Бангладеш, Филиппины вполне объяснимо. Волна ботнетов 2026 г. (Dysphoria, Tengu, TuxBot v3 Evolution, xlabs_v1, COXMO) устроена одинаково: она заражает не серверы, а дешевые пользовательские устройства – домашние роутеры, IP-камеры, TV на Android и тд. Захват идет через слабые пароли (установлены заводские, одинаковые по умолчанию) и свежие уязвимости, которые используются злоумышленниками сразу же после их появления в обновлениях устройств. Такой ботнет растет там, где быстро происходит проникновение интернета и массово продается недорогое оборудование, которое никто не обновляет. Латинская Америка и Южная Азия точнее всего соответствуют данным условиям, поэтому в списке источников появились новые страны из этих регионов.

Исчезновение Турции, Тайваня и Китая из рейтинга можно объяснить активной работой операторов связи: блокировкой управляющих серверов, фильтрацией исходящего трафика, принудительным обновлением абонентского оборудования. Это важная работа, которую в других регионах мира еще не начинали.