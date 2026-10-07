Хабаровский бизнес наращивает инвестиции в информационную безопасность

MWS Cloud, (входит в МТС), проанализировала потребление услуг резервного копирования российскими компаниями с начала 2026 г. По объему использования сервиса в ДФО Хабаровский край занял второе место, уступив по этому показателю только Приморскому краю. Сахалинская область заняла третье место. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Резервное копирование дает возможность компаниям воссоздать данные в случае сбоев в работе основного хранилища, повреждения данных или их утраты, а также оперативно восстановиться после DDOS-атак. Обычно в облаке создаются резервные копии серверов, операционных систем, баз данных и приложений. С начала года в Хабаровском крае объем резервного копирования по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, вырос на 20%. Также регион занял девятое место среди Российских регионов по количеству компаний, внедряющих сервис.

Эксперты MWS Cloud отмечают, что чаще всего резервное копирование в Хабаровском крае внедряют компании из отрасли обрабатывающей промышленности, оптовой торговли и торговли автотранспортом, здравоохранения. Эти же сферы наращивают и объем потребления услуги.

«Мы видим, как бизнес переходит к превентивной защите данных. Киберугрозы давно не абстракция: самая мощная и самая продолжительная атаки пришлись именно на хабаровские компании. Утрата данных — это прямые убытки, потеря доверия клиентов и штрафы от государства. И резервное копирование в этих условиях становится частью общей стратегии безопасности», – сказала директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

По данным RED Security только за первые шесть месяцев 2026 г. компании Хабаровского края подверглись почти двум тысячам DDoS-атак. Одновременно с количеством угроз выросла и их интенсивность - средняя мощность DDoS-атак увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.