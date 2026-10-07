«Клеверенс» и компания «Актив» подтвердили совместимость ««Рутокен ЭЦП»» 3.0 с ПО «Фабрика 15» для ТСД

Компания «Клеверенс», разработчик программного обеспечения для автоматизации товарного учета по штрихкодам, и компания «Актив», российский производитель аппаратных средств защиты информации, успешно завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов. По результатам был подписан официальный сертификат, подтверждающий корректную и стабильную работу устройств «Рутокен» с программным обеспечением «Фабрика 15» для терминалов сбора данных (ТСД). Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

Испытания доказали полную технологическую совместимость мобильной платформы Mobile SMARTS со следующими ключевыми носителями: «Рутокен ЭЦП» 3.0 (включая модели с поддержкой NFC для беспроводной работы); Смарт-карта «Рутокен ЭЦП» 3.0.

По итогам проверки устройства «Рутокен» официально внесены в список рекомендуемых ключевых носителей для работы с ПО «Клеверенс».

Интеграция решений обеспечивает бесшовную авторизацию сотрудников, а также безопасную работу с квалифицированной электронной подписью (КЭП) на мобильных терминалах сбора данных. Использование USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» позволяет защитить данные от несанкционированного доступа при выполнении складских, торговых и производственных операций без необходимости использования сложных сторонних надстроек, а также обеспечивает авторство и неизменность подписанных электронных документов

Партнерство компаний «Клеверенс» и «Актив» направлено на решение ключевых задач современного B2B-сегмента — сочетания высокой скорости бизнес-процессов с бескомпромиссным уровнем информационной безопасности.

Что дает решение клиентам

Соответствие требованиям законодательства. Легкая и юридически значимая работа с маркированными товарами, электронными накладными и документами, требующими сертификата КЭП прямо на складе или в торговой точке. Чтобы подписать документ при использовании «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC, в момент подписания потребуется приложить «Рутокен» к ТСД и подтвердить действие.

Строгий контроль доступа. Исключение рисков работы под чужими учетными записями за счет использования многофакторной аутентификации с применением устройств «Рутокен».

Экономия ресурсов. Готовое, «из коробки», сертифицированное решение снижает затраты на внедрение, настройку и техническую поддержку ИТ-инфраструктуры.

Николай Стариков, руководитель отдела продаж компании «Клеверенс»: «В современных реалиях автоматизации производства, складов и ритейла безопасность данных уже не является отдельной задачей — она стала неотъемлемой частью базовых бизнес-процессов. Для нас важно, чтобы нашим пользователям на складе и в магазине было удобно работать с ТСД, а руководству компаний, автоматизирующих учет, была гарантирована полная защита операций и юридическая значимость подписываемых документов. Подтвержденная совместимость приложений «Клеверенса» с устройствами «Рутокен» — это важный шаг в развитии нашего технологического и бизнес-партнерства с компанией «Актив». Мы предлагаем рынку проверенное связующее решение, которое внедряется без «костылей», обеспечивая заказчикам одновременно максимальную скорость мобильной сборки/приемки и высокий уровень информационной безопасности».

Ксения Шаврова, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами компании «Актив»: «Для нас этот кейс уникален — это первый в России сценарий применения мобильной электронной подписи с «Рутокен» непосредственно на складах, прямо на терминалах сбора данных. Мы рады дать рынку еще один удобный и надежный способ подписывать документы вне офиса, без потери юридической силы и скорости операций».