Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность ИТ в госсекторе
|

Количество кибератак на госучреждения в России через съемные носители в 2026 г. выросло на 25%

Согласно глобальным данным* «Лаборатории Касперского», государственный сектор входит в тройку наиболее атакуемых отраслей. При этом ландшафт киберугроз постоянно эволюционирует. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Как меняется ландшафт киберугроз. В первом полугодии 2026 г. по сравнению со вторым полугодием 2025 г. на 25% выросло количество кибератак, в которых источником угрозы были съемные носители. Государственные организации усилили меры веб-фильтрации, что позволило сократить число инцидентов, связанных с массовыми угрозами. На этом фоне злоумышленники могут прибегать к локальным векторам распространения вредоносных файлов, включая съемные носители, чтобы попытаться обойти часть сетевых средств защиты.

Вредоносное ПО. По данным Глобального центра исследования и анализа угроз «Лаборатории Касперского» (Kaspersky GReAT) в первом полугодии 2026 г. по сравнению со вторым полугодием 2025 г. на 82% выросло количество кибератак с использованием ПО для кражи паролей, на 11% — шпионских программ, на 14% — эксплойтов. Также на стабильно высоком уровне остается количество кибератак с применением программ-шифровальщиков.

Государственный «периметр» окончательно размоется. Все больше критичных процессов будет зависеть от поставщиков, разработчиков ПО и интеграторов. Компрометация подрядчиков станет более выгодным способом обхода периметра госорганизации.

Доверенное ПО превратится в одно из главных полей атаки. В ближайшие годы злоумышленники будут активнее искать возможности скомпрометировать обновления, библиотеки, репозитории и инструменты, которым сотрудники доверяют по умолчанию.

Продолжится рост атак с целью кибершпионажа. Поскольку в распоряжении госорганов находится ценная информация, количество кибератак с целью шпионажа будет и дальше расти. Для злоумышленников имеют значение не только файлы, но и контекст, который используется для проникновения в инфраструктуру организаций.

Кибератаки будут все чаще направлены на нарушение процессов. Для государственных учреждений критичным последствием может стать не только утечка информации сама по себе, а невозможность оказать услугу, провести платеж, обработать обращение или обеспечить работу информационной системы.

Автоматизация атак потребует автоматизации защиты. Если злоумышленники смогут с помощью ИИ одновременно проводить сотни кампаний, ИБ-команды не смогут реагировать на них только вручную. Будет расти значение автоматизированного поиска угроз, корреляции событий и XDR‑подхода, когда информация с рабочих станций, серверов, почты и сети сводится вместе для восстановления полной картины атаки.

«Российские госорганизации вынуждены защищать все больше систем, сервисов и данных. Причем киберугрозы исходят сразу с нескольких направлений: хактивисты, кибершпионы, финансово мотивированные группы. Для масштабирования атак и одновременной работы с множеством целей злоумышленники используют ИИ. Все это делает превентивные меры, такие как киберразведка, мониторинг, своевременное выявление аномалий и устранение уязвимостей, критически важными», — сказал Дмитрий Галов, руководитель Kaspersky GReAT в России.

* По данным глобального отчета «Анатомия ландшафта киберугроз» от экспертов центра сервисов по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» за 2025 г.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

Больше трёх тысяч человек посетили форум по кибербезопасности GISDAYS

Российская платформа наблюдаемости получила сертификат ФСТЭК

РТК-ЦОД разработал ИИ-ассистента для безопасной работы с документами и базами знаний

Таинственные злоумышленники научились получать доступ к панели управления Cisco

По VPN в России нанесен удар. Власти придумали, как вычислять владельцев и блокировать им услуги хостинга

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Обзор водонагревателей Aurus: технологичная эстетика

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще