Proway и АО «Элвис-Плюс» заключили партнерское соглашение

Российский дистрибьютор ИТ-продуктов, решений в сфере информационной безопасности и AutoID-технологий Proway и разработчик средств защиты информации АО «Элвис-Плюс» объявили о заключении партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представители Proway.

Сотрудничество компаний позволит АО «Элвис-Плюс» расширить канал продаж, а партнерам Proway — предложить своим заказчикам больше российских ИБ-решений для защиты корпоративных сетей, удаленного доступа и рабочих мест.

АО «Элвис-Плюс» разрабатывает технологии для создания и поддержки защищенных информационных систем. В линейку решений компании входят: семейство продуктов «Застава» для защиты сетевой инфраструктуры, включая межсетевое экранирование, и технология «Базового Доверенного Модуля» (БДМ) для формирования доверенной вычислительной среды.

Продукты «Застава» помогают обеспечивать защищенное взаимодействие между территориально распределенными подразделениями, дата-центрами и пользователями с удаленным доступом. Решения на базе БДМ могут применяться для создания защищенных рабочих мест и информационных систем с повышенными требованиями к безопасности.

Решения АО «Элвис-Плюс» включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга и реестр российского ПО Минцифры, а также сертифицированы ФСБ России и ФСТЭК России. Они применяются в государственном секторе, промышленности, страховании, телекоммуникациях и других отраслях.

«Построение защищенных информационных систем остается одной из ключевых задач современного бизнеса. Технологии АО «Элвис-Плюс» ориентированы на защиту цифровой инфраструктуры и шифрование каналов связи, создание доверенной вычислительной среды. Расширение портфеля Proway решениями разработчика позволит усилить наше ИБ-направление и предложить партнерам больше отечественных разработок для защиты и шифрования информации», — сказал Тимур Багиров, директор по развитию бизнеса департамента Security, Proway.

«Партнерство с Proway расширит доступность решений АО «Элвис-Плюс» для российских компаний и укрепит наше взаимодействие с партнерским каналом. Нам важно, чтобы отечественные средства защиты информации были доступны не только крупным интеграторам, но и широкой сети региональных и специализированных партнеров. Уверены, что совместная работа будет способствовать усилению нашего присутствия на рынке и позволит предложить партнерам Proway решения для защиты сетевой инфраструктуры, удаленного доступа и рабочих мест на базе технологий «Застава» и БДМ», — отметил Федор Дбар, исполняющий обязанности генерального директора АО «Элвис-Плюс».