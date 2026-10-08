RWB и Альянс по защите детей в цифровой среде договорились о сотрудничестве

Группа RWB и Альянс по защите детей в цифровой среде объединят усилия для развития проектов и инициатив, направленных на защиту детей и подростков от актуальных рисков цифровой среды. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель генерального директора RWB по вопросам устойчивого развития Надежда Воронцова и председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.

В числе ключевых направлений совместной работы — изучение актуальных цифровых рисков и угроз для несовершеннолетних, развитие проектов по повышению цифровой грамотности детей и родителей, проведение образовательных и просветительских мероприятий, а также реализация совместных информационных и креативных инициатив в сфере цифровой безопасности.

«Для RWB важно обеспечивать как эффективность пользовательского опыта, так и его безопасность. Эти два аспекта — составляющие устойчивого развития детей в цифровой среде. Сегодня дети и подростки активно пользуются нашими цифровыми сервисами, вопросы их безопасности требуют системного подхода и совместной работы бизнеса, государства и профильных организаций. Уверена, что вместе с Альянсом мы сможем усилить развитие наших практик в этой и других сферах. Наша общая задача — вовлекать больше детей и их родителей в процессы, связанные с формированием доверенной цифровой среды», — сказала заместитель генерального директора RWB по вопросам устойчивого развития Надежда Воронцова.

«Безопасность детей в цифровой среде невозможно обеспечить усилиями одной компании или организации. Для этого необходимо объединять экспертизу технологического бизнеса, государства, общественных организаций и образовательного сообщества. Для нас особенно важно, что к этой работе присоединяется РВБ — компания с огромной аудиторией и возможностями для масштабирования социально значимых инициатив. Уверена, наше сотрудничество позволит сделать знания о цифровой безопасности доступнее для миллионов детей и родителей», — отметила председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова.