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В III квартале 2026 г. DDoS-атаки настигли многих ритейлеров в России, а также нарушили работу ряда логистических компаний и телеком-операторов

В III квартале 2026 г. хакеры значительно усилили DDoS-атаки на российские компании, стремясь получить коммерческую выгоду. Прежде всего, под удар попали ритейлеры, логистические компании и телеком-операторы. По данным аналитического центра компании StormWall, общее количество DDoS-атак в России в III квартале 2026 г. выросло на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. При этом, объем атак на ритейл в данном периоде вырос на 83%, на логистические организации на 76%, а на телеком-компании на 53%. Для проведения исследования были использованы данные клиентов StormWall из различных отраслей. Об этом CNews сообщили представители StormWall.

Эксперты StormWall выявили, что доля DDoS-атак, направленных на ритейлеров в III квартале 2026 г., составляет 34% от общего объема всех инцидентов в России. Это связано со стремлением злоумышленников найти новые незащищенные цели, которые окажутся не готовы к мощнейшим атакам, запущенных с помощью ботнетов нового поколения. Хакеры организовали несколько крупнейших DDoS-атак на сферу электронной коммерции, причем мощность атак в ряде случаев достигала 3 Тбит/с. Для многих региональных интернет-магазинов такие мощные инциденты стали реальной проблемой, и им пришлось обращаться за помощью к провайдерам, чтобы противостоять действиям киберпреступников.

Логистический сектор также значительно пострадал от DDoS-атак. Доля атак на логистические компании в III квартале 2026 г. составила 22% от общего объема всех инцидентов в стране, что является довольно высоким показателем для данной отрасли. Как и в случае с ритейлом, злоумышленники атаковали логистические компании, пытаясь найти новые незащищенные цели, которые позволили бы им нанести максимальный вред и обогатиться, используя шантаж и вымогательство. Мощность инцидентов также была крайне высокой и в ряде случаев превышала 3 Тбит/с. Многие организации оказались не готовы к такой массовой атаке со стороны хакеров и с трудом справились с ситуацией.

Телеком-сфера уже традиционно является одной из главных мишеней для хакеров, хотя с каждым годом злоумышленникам становится все труднее причинять вред компаниям. В III квартале 2026 г. доля атак на телеком в России составила 18%, что вполне ожидаемо, учитывая степень интереса хакеров к данной индустрии. Поскольку большинство интернет- и хостинг-провайдеров в стране уже давно используют профессиональные решения по защите от DDoS-атак, то причинить серьезный ущерб компаниям хакерам не удалось. Однако, мелкие региональные интернет-провайдеры испытывали сложности с отражением DDoS-атак в августе 2026 г.

В ходе проведенного исследования были выявлены атаки на ряд других важных отраслей в данном периоде. По данным StormWall атаки на финансовую отрасль составили 10% от общего числа атак в России, на развлекательную сферу - 8%, на производственную отрасль - 4%, на сферу образования - 3%. Атаки на остальные индустрии составили только 1%.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, мы отлично понимаем, что злоумышленники снова находятся в поиске новых легких целей для запуска DDoS-атак. Хакеры пытаются атаковать новые цели, используя ботнеты нового поколения, насчитывающие миллионы устройств и обладающие огромной мощностью. Злоумышленники хотят нанести серьезный вред организациям, пока они не имеют достаточно эффективной защиты. Возможно, что в ближайшее время хакеры начнут атаковать и другие отрасли, которые раньше не были для них так интересны», - отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.

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