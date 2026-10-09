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Ляпунов: госсектор защищен, СМБ — зона рисков, но это не его вина

Прошедшие выборы в Госдуму стали проверкой на защищенность половины всех российских государственных инфраструктур. Об этом на пленарной сессии «Кибербезопасность сегодня: когда защита перестает быть надстройкой» форума «Цифровые решения» (проходит 6–10 октября в столичном Национальном центре «Россия») заявил генеральный директор ГК «Солар» Игорь Ляпунов. За три дня госсистемы отразили более 4 тыс. попыток атак, включая DDoS и веб-атаки. Успешных не было, а по нагрузке Игорь Ляпунов сравнил их с президентской кампанией 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

«Наши госсистемы надежно защищены. Это всегда соревнование брони и снаряда, и волна атак будет ставить новые вызовы, но в моменте проверка пройдена успешно», — сказал Игорь Ляпунов.

Государство логично закладывает требования кибербезопасности в госсистемы и объекты КИИ на этапе их создания, убежден Игорь Ляпунов. У СМБ ситуация иная: это зона предпринимательских рисков.

«Не надо ничего менять в головах предпринимателей. Бизнес реагирует на возможности заработать или на жесткие риски, например, со стороны фискальных органов. Если киберугроза не лежит в ландшафте его рисков, заставлять его защищаться бессмысленно», — сказал Игорь Ляпунов.

Вместо давления на СМБ ответственность нужно переложить на ИТ- и ИБ-отрасли, считает Игорь Ляпунов. По его словам, защита должна стать свойством среды: когда предприниматель покупает канал связи у оператора или хостинг у облачного провайдера, кибербез должен быть встроен в сервис по умолчанию.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Отрасль уже двигается в эту сторону, говорит Игорь Ляпунов. «Солар», например, развивает партнерства с операторами связи и облачными ЦОДами, чтобы клиент получал такую защиту. Для компаний, которым нужен уровень выше среднего, в сентябре запущена линейка JSOC One — мониторинг, реагирование и отражение атак в сервисной модели. Стартовый тариф — от 3 млн рублей в год. В случае пропуска атаки «Солар» компенсирует заказчику ущерб до 30 млн руб. — без участия страховых компаний.

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