Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

Цифровой мандат: как «Солар» решает, где атаку можно отражать автоматически

Автоматическое реагирование на атаки упирается в бизнес-процессы: изолировать узел — значит потенциально остановить часть из них. Значит, нужно заранее определить, где это допустимо, а где нет. Такой подход в «Соларе» называют кибермандатом. Об этом рассказал директор департамента архитектуры стратегических проектов ГК «Солар» Антон Ефимов на форуме «Цифровые решения», который 6–10 октября проходит на площадке Национального центра «Россия» в Москве. Об этом CNews сообщили представители «Солара».

Критерии применяются к системам, хостам, сетевым узлам. По ним определяется, где разрешено автоматическое или полуавтоматическое реагирование (изоляция, локализация), а где обязательна ручная проверка.

«Апробация проходит на участках, за которые не страшно, если они отвалятся в моменте. Это позволяет постепенно тиражировать подход на всю инфраструктуру», — сказал Антон Ефимов.

В то же время, подчеркнул эксперт, важно вовремя донести до бизнеса, что делать после инцидента.

«Всякое чудо три дня держится. Если после инцидента бизнесу не рассказать, что делать, он отвлечется на что-то другое. Окно возможности — максиму неделя-две», — сказал Антон Ефимов.

Кибербезопасность — часть бизнес- и операционных рисков компании. Чем глубже цифровизация, тем шире периметр защиты и тем выше запрос на автоматизацию реагирования, резюмировал эксперт.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Катастрофоустойчивость ИТ: почему одной резервной площадки уже недостаточно

Россию завалило крайне опасными смартфонами со встроенными вирусами. Они официально продаются в Ozon, Wildberries и «Яндекс Маркете»

Евгений Жах, iCore: Управление ИТ-активами — основа для всех остальных процессов ИБ

Найден неожиданный виновный в гигантском сбое Рунета. И это не атака БПЛА на «Яндекс»

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

Председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник выступит на «CNews Петербург»

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Обзор моноблока Acer Aspire C27-2G: рабочее пространство без лишних сложностей

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще