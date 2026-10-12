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Сливы на раздаче: количество публикаций утечек баз данных в 2026 году сократилось на 40%

Специалисты компании F6, российского разработчика технологий для борьбы с киберугрозами, изучили ситуацию с утечками баз данных российских компаний, впервые размещённых киберпреступниками в открытом доступе в III квартале 2026 г. Аналитики департамента киберразведки (Threat Intelligence) компании F6 обнаружили за январь-сентябрь 119 случаев публикации баз данных российских компаний в открытом доступе – на 40% меньше, чем за тот же период 2025 г. (198 публикаций). Об этом CNews сообщили представители F6.

Однако если сравнивать год к году по количеству строк, то разница в общем объеме публикаций будет не столько значительной. За три квартала 2026 г. в открытом доступе опубликовано 538 млн строк данных – на 12% меньше, чем за три квартала 2025 г. (611 млн строк).

В частности, в III квартале, в июле-сентябре обнаружено 29 новых случаев публикации утечек баз данных российских компаний и организаций. По сравнению с III кварталом 2025 г. (35 публикаций) количество впервые опубликованных баз данных уменьшилось на 17%.

В публичном доступе оказались в основном такие данные пользователей, как ФИО, адреса проживания, пароли, даты рождения, паспортные данные, номера мобильных телефонов и адреса электронной почты. Общий объем новых публикаций баз данных в III квартале 2026 г. – более 170 млн строк, на 58% меньше, чем за аналогичный период 2025 г. (409 млн строк).

Лидеры по опубликованным утечкам данных в III квартале 2026 г. – компании из сфер ИT, ретейла и интернет-коммерции, а также государственные организации. В третьем квартале 2025 года топ-3 включал ретейл и интернет-магазины, госсектор, а также образовательные площадки и учреждения.

Причины уменьшения количества публикаций утечек баз данных в 2026 г. остаются без изменений – это снижение активности андеграундных Telegram-каналов, нестабильность в работе многих андеграундных форумов и полным закрытием некоторых таких площадок, а также запрет на публикацию данных, связанных с организациями из РФ и странам СНГ, на некоторых популярных теневых ресурсах.

«Ключевой тренд III квартала 2026 г. – появление большого количества публикаций ранее приватных баз данных, которые долгое время находились в обороте у большого количества продавцов и ранее не выкладывались в открытом доступе. Злоумышленники обусловили эти действия «борьбой с недобросовестными перекупщиками», которые пытались массово перепродавать чужие приватные базы данных без согласия изначальных продавцов», – сказали эксперты департамента Threat Intelligence компании F6.

Благодаря мониторингу Telegram-чатов и теневых форумов система киберразведки F6 Threat Intelligence позволяет оперативно получать собранные данные об актуальных киберугрозах, нацеленных как на конкретные компании, так и на целые отрасли. Все данные об утечках, упоминаниях в Darkweb собираются в режиме реального времени, что позволяет получить доступ даже к удаленным или измененным сообщениям и делает более эффективным проактивное реагирование на угрозы.

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