R-Vision и ФГУП ГосНИИ ГА заключили соглашение о сотрудничестве

Разработчик систем цифровизации и кибербезопасности R-Vision и Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП ГосНИИ ГА) заключили соглашение о сотрудничестве в рамках конференции «Авиакод: новые стандарты и передовые ИБ-решения для авиации». Документ подписали Валерий Богдашов, генеральный директор R-Vision, и Сергей Левашов, заместитель генерального директора по информационным технологиям и цифровой трансформации ФГУП ГосНИИ ГА. Об этом CNews сообщил представитель R-Vision.

Соглашение направлено на развитие взаимодействия в области информационной безопасности гражданской авиации. Стороны планируют совместно разрабатывать и реализовывать меры по повышению защищённости информационных систем и критической инфраструктуры отрасли, обмениваться экспертизой и практиками в области предотвращения, обнаружения и реагирования на киберугрозы.

Отдельное направление сотрудничества связано с развитием отечественных технологий и решений в сфере информационной безопасности, а также с участием в разработке отраслевых стандартов и методологий обеспечения кибербезопасности.

R-Vision и ФГУП ГосНИИ ГА также намерены совместно развивать кадровый потенциал отрасли, проводить обучающие мероприятия, конференции и семинары, а также поддерживать профильные организации и события в рамках реализации государственной политики в области информационной безопасности.

«Авиация — одна из тех отраслей, где кибербезопасность напрямую связана с устойчивостью большого числа взаимосвязанных систем. Авиакомпании, аэропорты, поставщики и другие участники отрасли образуют единую экосистему, поэтому инцидент в одном звене может создавать риски для всей цепочки. При этом тактики злоумышленников постоянно меняются, а значит, защита должна развиваться вместе с ними. Сотрудничество с ГосНИИ ГА позволит объединить глубокое понимание специфики авиационной отрасли с нашей экспертизой в области информационной безопасности и вместе работать над практическими подходами к выявлению и предотвращению кибератак», — отметил Валерий Богдашов.

«Цифровизация авиационной отрасли расширяет возможности для развития, но одновременно повышает требования к защищенности информационных систем. В этих условиях особенно важно учитывать специфику гражданской авиации, понимать актуальные для нее киберугрозы и совершенствовать подходы к их своевременному выявлению и предотвращению. Сотрудничество с R-Vision позволит объединить отраслевую и технологическую экспертизу, обмениваться практическим опытом и совместно работать над решениями, которые смогут применяться для повышения уровня информационной безопасности организаций гражданской авиации», — сказал Сергей Левашов.

ФГУП ГосНИИ ГА — головная научная организация авиационной отрасли. Под руководством Росавиации проводит широкий комплекс исследований и разработок в тесной кооперации с эксплуатантами, аэропортами, организациями по техническому обслуживанию, разработчиками и изготовителями авиационной техники, НИИ авиационной промышленности.