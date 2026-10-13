В России на 338% выросло число преступлений, связанных с подделкой документов

Smart Engines и юридическая фирма Intellect завершили исследование актуальных угроз мошенничества с использованием поддельных документов. Результаты свидетельствуют о серьезном ухудшении ситуации. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

В 2025 г. число зарегистрированных МВД преступлений по ст. 327 УК РФ выросло на 338% год к году – с 397 до 1 739 случаев, достигнув максимального значения за последние семь лет. Минимальная оценка объема нелегального рынка поддельных удостоверений личности достигла 2,6 млрд руб.

Основную массу выявленных подделок составляют документы, удостоверяющие личность: водительские удостоверения – 41%, паспорта стран СНГ – 18%, паспорта России – 16%. Масштаб проблемы отражается и в судебной статистике: в 2025 г. по ст. 327 УК РФ были осуждены 10 942 человека. Всего за последние семь лет по статье 327 УК РФ было осуждено 69 221 человек.

Эксперты также отмечают принципиальное усложнение самих мошеннических схем. Злоумышленники все чаще переходят от подделки одного документа к созданию целой фиктивной личности, используя сразу несколько документов на вымышленное или чужое имя – паспорта, водительские удостоверения, СНИЛС, доверенности и др. Одновременно мошенники ищут способы обойти проверку в банке через менее защищенные каналы. Так, в одном из рассмотренных дел поддельный паспорт был использован для получения SIM-карты у оператора связи, после чего злоумышленники восстановили доступ к интернет-банку потерпевшего и похитили 4,45 млн руб.

«Никогда прежде у мошенников не было такого мощного набора возможностей для создания фальсифицированных документов – и одновременно такого легкого доступа к ним. Речь о генеративных моделях искусственного интеллекта, фоторедакторах и нелегальных сервисах для создания цифровых и физических подделок. Дополнительным ресурсом служат многочисленные утечки персональных данных и изображений документов. Скомпрометированная информация используется не только для атак на ее владельцев, но и для обучения ИИ-моделей, с помощью которых мошенники создают все более правдоподобные подделки в значительных масштабах. В результате потенциальный объем фальсификаций многократно превышает количество документов и данных, попавших в открытый доступ. В совокупности эти факторы привели к слому доверия между гражданами и бизнесом. Главный вызов сегодняшнего дня – восстановить это доверие на фоне постоянно растущих рисков мошенничества и компрометации данных», – отметил Владимир Арлазаров, генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук.

«В ответ на развитие мошеннических схем ужесточаются требования к идентификации клиентов. Особенно заметны эти изменения в финансовом секторе, где риски противоправных действий традиционно высоки. Появляются новые законодательные требования к проведению отдельных операций и подтверждению личности клиентов, расширяются обязанности организаций по противодействию мошенничеству. Для бизнеса это означает необходимость пересматривать привычные подходы к проверке клиентов и выстраивать комплексную систему защиты, учитывающую риски на каждом этапе обслуживания», – сказал Дмитрий Загайнов, управляющий партнер Intellect, почетный адвокат России.