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«Кросстех»: спрос на защиту ИИ в III квартале 2026 года вырос на 10%

Спрос российских компаний на продукты и услуги для защиты искусственного интеллекта в III квартале 2026 г. вырос на 10% по сравнению с II кварталом текущего года. Об этом CNews сообщил представитель компании «Кросстех». Эксперты отмечают, что устойчивый рост спровоцирован все более глубокой интеграцией систем на базе искусственного интеллекта в ИТ-инфраструктуру и возрастающим числом кибератак на корпоративные ИИ-инструменты.

Бизнес использует искусственный интеллект для автоматизации рутинных задач, обработки больших массивов данных и поддержки сотрудников. Чаще всего ИИ внедряется в процессы HR-департамента, маркетинга, документооборота. При этом, отмечают эксперты «Кросстеха», большая часть крупных российских компаний не доверяет искусственному интеллекту работу с информацией, которая может оказаться чувствительной, например, с финансовыми данными, из-за недостатка уверенности в ее защищенности.

Компании хотят повысить эффективность процессов в чувствительных отраслях своей деятельности, поэтому наращивают спрос на решения и услуги для защиты искусственного интеллекта. В топе запросов, указывают в «Кросстехе», AI Firewall – класс решений, который позволяет анализировать запросы к модели и ИИ-агентам и их ответы на предмет вредоносных действий или утечки чувствительных данных. Также бизнес интересуют услуги по анализу защищенности и комплексному аудиту ИИ-моделей, чтобы определить устойчивость к взлому, уровень доступа и процессы работы с чувствительными данными.

«Защита искусственного интеллекта – один из самых быстрорастущих сегментов российского ИБ-рынка. Повсеместное внедрение искусственного интеллекта и появление первых регуляторных требований в этой отрасли толкают бизнес к проработке защищенной архитектуры ИИ-систем. Мы ожидаем, что в IV квартале 2026 г. рост составит еще больше, а в целом по 2026 г. по сравнению с 2025 г. составит порядка 35-40%», – сказал Антон Редько, руководитель группы «Безопасная разработка» компании «Кросстех».

При этом в «Кросстехе» отмечают, что российский рынок ИБ-решений для защиты искусственного интеллекта все еще находится в стадии зарождения. Основные игроки на этом рынке постоянно меняют и дополняют свои решения, стараясь угнаться за темпами развития самого искусственного интеллекта, а часть услуг по кибербезопасности ИИ еще не до конца сформированы, так как ИБ-специалисты продолжают искать наиболее надежные способы его защиты.

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